Rob Gronkowski diz ‘sem chance’ Bill Belichick se aposenta e acredita que ficará com tapinhas

Bill Belichick não desligará o fone de ouvido depois desta temporada… e, de fato, o técnico do New England provavelmente estará de volta aos Patriots em 2024!!!

… pelo menos, isso está de acordo com Rob Gronkowski quem conta TMZ Esportes não há “nenhuma chance” de seu ex-técnico se aposentar após o difícil ano de 2023 dos Pats.

“O cara adora futebol”, disse Gronk. “Ele respira futebol. Ele come futebol. Ele dorme futebol. Ele grita futebol – deixe-me dizer uma coisa!”

“Ele literalmente adora futebol”, continuou o tight end ex-Patriots. “É por isso que ele ajudou a me desenvolver como um grande jogador, porque aprendi com os melhores, querido.”

Claro, existem alguns especialistas da NFL que pensam diferente de Gronk… acreditando que porque este ano tem sido uma bagunça na Nova Inglaterra (o time está atualmente com 3-10), pode haver uma grande mudança envolvendo o treinador .

Alguns especularam que se The Hoodie não se aposentar, os Patriots poderiam trocá-lo e começar do zero.