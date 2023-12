Rob Gronkowski sabe tudo e revela o futuro de Bill Belichick

Tele Patriotas da Nova Inglaterra garantiu uma vitória crucial por 21-18 contra o Pittsburgh Steelersmarcando a terceira vitória da temporada e melhorando o recorde para 3-10.

Apesar de enfrentar desafios ao longo da temporada, o treinador principal Bill BelichickO futuro de tem sido tema de especulação, com alguns sugerindo que ele pode estar na berlinda.

Ex-tight end da NFL Rob Gronkowskique jogou a maior parte de sua carreira sob Belichickacredita que o treinador permanecerá com o Patriotas próxima temporada.

“Eu ficaria surpreso se ele fosse para um time diferente…” ele disse a Pardon My Take.

“Quero dizer, ele teria que ter outro ano como este, no ano que vem, para que eles finalmente dissessem ‘Tudo bem, está na hora. Mas, eu realmente acredito que ele será [with the Patriots] Próximo ano.”

Um possível motivo de partida

Gronkowski imaginou um cenário onde Belichick poderá partir se houver acordo mútuo, enfatizando que outra temporada decepcionante pode levar à sua saída.

“A única maneira de dizer que ele treinaria em outro lugar seria se isso fosse acordado mutuamente entre ambas as partes”, disse ele à Up & Adams.

“Essa é a única maneira que vejo isso acontecendo.”