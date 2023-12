Robert Whittaker x Paulo Costa, Geoff Neal x Ian Machado Garry definidos para o UFC 298

Duas lutas marcantes foram oficialmente adicionadas ao UFC 298 em Anaheim, Califórnia.

O CEO do UFC, Dana White, acessou o Instagram para anunciar que o ex-campeão dos médios Robert Whittaker terá como objetivo voltar à coluna das vitórias quando enfrentar o ex-desafiante ao título Paulo Costa. Os dois estavam originalmente escalados para lutar no UFC 284 em fevereiro passado, mas Costa desistiu após uma disputa contratual com a promoção.

Whittaker, o quarto peso médio do ranking MMA Fighting Global Rankings, foi visto pela última vez sofrendo uma derrota por nocaute técnico para o atual desafiante número 1, Dricus Du Plessis, no UFC 290. Antes desse revés, “The Reaper” conseguiu. uma vitória por decisão dominante sobre Marvin Vettori no UFC Paris em 2022.

Costa, o oitavo peso médio do ranking, não luta desde que derrotou o ex-campeão Luke Rockhold em uma emocionante guerra de três rounds no UFC 278, em agosto de 2022. “Borrachinha” era esperado para enfrentar Khamzat Chimaev no UFC 294 em outubro passado, antes de ser forçado a sair da luta com uma grave infecção por estafilococos.

Além disso, está prevista para o card uma disputa de meio-médio entre Geoff Neal e Ian Machado Garry. Os dois estavam originalmente escalados para lutar no UFC 292 em agosto passado, antes de Neal desistir por motivos de saúde não revelados. Eles foram então remarcados para o UFC 299 antes de finalmente decidirem pelo UFC 298.

Neal, o nono meio-médio do ranking, está tentando consertar a situação depois de ser finalizado por Shavkat Rakhmonov no UFC 285.

Machado Garry, 12º peso meio-médio do ranking, foi visto pela última vez dominando Neil Magny no UFC 292. Ele era esperado para enfrentar Vicente Luque no UFC 296, mas contraiu pneumonia e foi forçado a sair do card.

Todo o evento está previsto para acontecer no Honda Center no dia 17 de fevereiro. A luta pelo título dos penas entre o campeão Alexander Volkanovski e Ilia Topuria será a luta principal.