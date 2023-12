Robô Tesla atacou engenheiro em ataque sangrento após mau funcionamento em fábrica no Texas

ATesla O robô atacou um engenheiro e fez com que ele sangrasse na fábrica da gigante da tecnologia no Texas há mais de dois anos, de acordo com um novo relatório.

O mau funcionamento ocorreu em 10 de novembro de 2021, quando um engenheiro estava programando dois robôs de montagem, antes que o inferno começasse na fábrica Giga da empresa em Austin, Texas.

Numa reviravolta digna de um filme de ficção científica, um dos robôs – aparentemente ávido por alguma atenção – decidiu agarrar o engenheiro pelas costas e pelo braço, levando-o num “passeio de metal selvagem”.

Durante o incidente assustador, testemunhas viram o engenheiro preso no chão da fábrica enquanto o robô arranhava suas costas e braço, causando um “rastro de sangue”, de acordo com o relatório de ferimentos de 2021 apresentado ao condado de Travis e aos reguladores federais.

O robô – projetado para manusear peças de alumínio recém-fundidas – aparentemente deixou a vítima com uma “ferida aberta” na mão esquerda.

Tesla afirma que engenheiro não sofreu ferimentos

Numa reviravolta surpreendente, Tesla afirma que o engenheiro não precisou tirar um dia de folga para se recuperar dos ferimentos. No entanto, a história não termina aí.

Desde então, foi revelado que Tesla pode muito bem ter experiência na arte de omitir lesões no local de trabalho. Segundo advogado do Projeto de Defesa do Trabalhador, a empresa tem muita experiência em ocultar denúncias de lesões.

Qual é a opinião de Elon Musk?

CEO da Tesla, bilionário sul-africano Elon Muské o mago por trás da cortina desta comédia robótica, mas negou qualquer violação de segurança.

Os engenheiros da Tesla certamente ficarão preocupados, pois os seus medos mais selvagens parecem estar se tornando realidade: os robôs estão gradualmente se levantando contra eles.

Neste episódio intrigante de “Robo-rama”, permanece a questão se estamos no início de uma era em que os robôs reivindicam domínio ou se simplesmente entramos em um absurdo programa de comédia tecnológica. Só o tempo irá dizer.