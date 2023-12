Rockets HC Ime Udoka expulso após altercação verbal com LeBron James na derrota para o Lakers

Foguetes Houston treinador principal Fazendo Udoka foi expulso da derrota da equipe por 97-107 na estrada para o Los Angeles Lakers na noite de sábado na Crypto.com Arena após sofrer sua segunda falta técnica da noite devido a uma altercação verbal com Lebron James.

Udoka, 46, deixou a disputa faltando 8h35 para o final do quarto período. James também recebeu uma nota técnica pela rivalidade com o técnico do Rockets, embora ainda não esteja claro o que deu início ao incidente.

LeBron James canaliza Stephen Curry com imitação icônica de aquecimentoRoberto Ortega

Durante sua coletiva de imprensa pós-luta, Udoka permaneceu tímido sobre o assunto da “conversa” com “o jogador”, simplesmente dizendo que os árbitros “não gostaram do que ouviram”.

Alguns leitores labiais nas redes sociais afirmam que Udoka disse a James para cuidar da vida dele quando a estrela do Lakers caminhou até o banco do Rockets após uma briga na quadra.

Acredita-se que James tenha dito a Udoka para não lhe dizer o que fazer e o técnico do Rockets disse “o que você vai fazer a respeito” antes de chamar o jogador de “menino mole”, levando à expulsão.

Lakers derrota um time do Rockets em dificuldades

Antonio Davis marcou 27 pontos e pegou 14 rebotes para ajudar a manter o Rockets sem vencer fora de casa, enquanto Austin Reaves contribuiu com 18 pontos saindo do banco e James somou 16 pontos e sete assistências.

Houston perdeu seu terceiro jogo consecutivo no geral e agora está 0-8 fora de casa. Fred VanVleet e Alperen Sengun combinados para 43 pontos, embora este último precisasse de 25 arremessos para marcar 21 pontos.

A partida inteira foi marcada por instabilidade de ambos os lados e algumas mudanças de liderança no segundo tempo, mas o Lakers conseguiu se recuperar no final.

Foguetes hospedam o Trovão da cidade de Oklahoma na quarta-feira e o Lakers fica em casa para jogar o Fênix Sóis um dia antes, na fase eliminatória do Torneio da temporada da NBA.