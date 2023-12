Rockstar Games cancelou oito DLCs de GTA V e Bully 2 para desenvolver melhor GTA V Online

A Rockstar Games foi mais uma vez vítima de vazamentos, expondo dados confidenciais da empresa, incluindo o código-fonte completo de Grand Theft Auto V (GTA V).

Esta violação permite aos jogadores um acesso sem precedentes para manipular o jogo. As informações vazadas vão além de GTA V, revelando insights sobre o processo de desenvolvimento e expondo detalhes sobre o jogo tão aguardado, mas não lançado, Bully 2.

Entre os dados vazados de GTA V estão conceitos iniciais do primeiro mapa do jogo e revelações sobre planos de DLC abandonados.

A Rockstar pretendia inicialmente lançar oito peças de conteúdo adicionais, incluindo um pacote de assassino, ‘pacote de caçada’, ‘pacote normando’, um DLC apresentando Trevor como agente, conteúdo focado em casais, negócios, um prólogo e um particularmente notável chamado DLC Liberdade V.

Este último deu a entender a intenção da Rockstar de incorporar todo o mapa do GTA IV ao GTA V, causando entusiasmo entre os fãs. Além disso, o vazamento sugeriu a possibilidade de um GTA Tóquio, evidenciado por protótipos de carruagens puxadas por cavalos e pelo mapa beta do GTA IV, juntamente com dados e imagens de Red Dead Redemption.

Desconforto pelo desenvolvimento do Bully 2

De particular decepção para os fãs é a revelação do desenvolvimento do Bully 2. A sequência do jogo original, ambientado em um ambiente escolar com temas de brigas e bullying, estava em andamento, conforme evidenciado pelas imagens encontradas. No entanto, o projeto parece ter sido abandonado, aumentando a frustração dos fãs ansiosos por uma continuação.

Esses vazamentos expõem os desafios contínuos da Rockstar Games na salvaguarda de sua propriedade intelectual e planos de desenvolvimento. A violação não só compromete o código-fonte do GTA V, mas também revela vislumbres tentadores do processo criativo do estúdio, projetos abandonados e potenciais empreendimentos futuros que nunca se materializaram.