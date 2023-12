Rodonaves CONTRATA profissionais no mercado; Veja a lista!

A Rodonaves, famosa transportadora com mais de 2.400 veículos à sua disposição, está recrutando novos colaboradores no mercado de trabalho. Dessa forma, antes de falar mais sobre, verifique quais são as oportunidades em aberto no presente momento:

Ajudante de Motorista de Coleta e Entrega – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Analista Administrativo Comercial – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Analista de Agregados e Terceiros JR – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Analista De Recursos Humanos – São José dos Pinhais – Efetivo;

Assistente de Departamento Pessoal – Contagem – MG – Efetivo;

Assistente De Recursos Humanos – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo Comercial – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção Predial – Americana – SP – Efetivo;

Auxiliar de Transporte – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Auxiliar de Transporte – Cornélio Procópio – PR – Efetivo;

Executivo de Contas – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Gerente de Filial – Assis – SP – Efetivo;

Gerente de Marketing Digital – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Líder Operacional – São José Dos Campos – SP – Efetivo;

Motorista Carreteiro – Itajaí – SC – Efetivo;

Motorista de Coleta e Entrega – São José Dos Campos – SP – Efetivo;

Operador (a) de Empilhadeira – Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor Operacional – Itajaí – SC – Efetivo;

Vendedor de Ônibus – Campinas – SP – Efetivo;

Vendedor Interno – Belo Horizonte – MG – Efetivo.

Mais sobre a Rodonaves

Falando mais sobre a Rodonaves, podemos destacar que o grupo começou sua jornada em 1980 com um pequeno box na rodoviária de Ribeirão Preto e uma bicicleta de carga. Hoje, expandiu sua atuação e criou soluções diversas para que parceiros e clientes possam contar com a segurança, qualidade e atenção que precisam e evoluir em seus caminhos e negócios, por meio das empresas que compõem o Grupo Rodonaves.

Baseada em uma administração moderna e que acompanha a evolução do mercado, a Matriz da RTE Rodonaves é certificada ISO 9001, sendo referência de gestão das mais de 150 unidades de atendimento. Não à toa, trata-se de uma das melhores transportadoras do país, presente em dez estados, além do Distrito Federal, atendendo em mais de 2.50

O que é necessário para se candidatar?

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ser redirecionado à página da Gupy. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não fique aí parado (a) e fique sabendo das principais notícias do país e das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil aqui no Notícias Concursos!