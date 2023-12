Roger Goodell não liga para reclamações de Mahomes e Chiefs: “Absolutamente a decisão certa”

Taqui está realmente apenas uma história que dominou NFL círculos desde Semana 14 veio e foi: Pênalti de impedimento de Kadarius Toney que eliminou uma vitória no jogo Chefes de Kansas City aterragem.

Depois que o jogo terminou, Patrick Mahomes ficou furioso e Andy Reid chamou funcionários de maneira incomum. Todo o reino dos Chiefs ficou furioso, com muitas explicações exigentes da liga.

Patrick Mahomes furioso com os dirigentes após derrota do Chiefs para o Bills

Na quarta-feira, Comissário da NFL Roger Goodell falou sobre a peça em questão no Reunião de proprietários da NFL. Sua resposta não satisfará nenhum técnico, jogador ou torcedor do Chiefs.

Roger Goodell defende árbitros por chamada de Kadarius Toney

Acho que quase todo mundo, que eu saiba, reconhece que os funcionários estavam absolutamente corretos. Esse é o trabalho deles: avisar quando há uma falta. Não houve dúvida sobre essa falta. Foi absolutamente a decisão certa. Se você não chamar assim… nossos funcionários também teriam sido alvo de críticas. Acho irônico que eu esteja aqui respondendo a uma pergunta sobre [when] os funcionários acertaram e estão sendo criticados.

As reclamações do lado dos Chiefs são mais sobre o funcionários não avisando Toney ou a linha lateral antes de marcar o pênalti, como costuma acontecer, mas já foi dito que a infração foi demais “flagrante“.

Roger Goodell quer proibir o tackle “hip-drop”

Outro grande ponto de discussão nesta temporada foi o ataque “hip-drop”, onde um defensor essencialmente arrasta um jogador ofensivo por trás ou pela lateral. Isto causou vários ferimentos ao longo dos anos, incluindo um grave para Corvos de Baltimore extremidade apertada Marcos Andrews esta estação.

Goodell quer que isso saia totalmente do jogo, a partir de 2024: “Acho que todos deveríamos trabalhar para tirar isso do jogo. As lesões podem ser muito devastadoras. É algo que temos que trabalhar muito para remover isso nesta primavera.”