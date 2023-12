Ronaldo Lopes anuncia aumento do Bolsa Auxílio Permanência e convocação de concursados da Educação

O ano letivo 2023 ainda está em curso em Penedo, mas o próximo ano já reserva boas notícias para a educação da rede pública municipal.

As novidades foram anunciadas pelo Prefeito Ronaldo Lopes agora há pouco, durante entrevista na rádio Grande Rio FM, no programa A Voz da Cidade.

O gestor penedense informou que irá convocar os aprovados na área de Educação no concurso público no próximo dia 15 de dezembro e o reajuste do valor do Bolsa Auxílio Permanência (BPA).

O incentivo aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) vai passar de R$ 100,00 (cem reais) para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês, conforme informou ao radialista Antônio Silva no início da tarde desta terça-feira, 05 de dezembro.

Além disso, Ronaldo Lopes confirmou que haverá Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a SEMED em 2024, com vagas a serem definidas conforme a quantidade de matrículas na rede pública municipal no próximo ano