Ronaldo Lopes anuncia Irmã Kelly como atração da programação religiosa do Bom Jesus dos Navegantes em Penedo

A comunidade católica de Penedo pediu e o Prefeito Ronaldo Lopes atendeu: Irmã Kelly Patrícia estará no Palco da Fé na véspera do ponto alto das celebrações ao Bom Jesus dos Navegantes, a procissão fluvial que atrai milhares de romeiros para a cidade ribeirinha a cada segundo domingo de janeiro.

A apresentação da Irmã Kelly está confirmada para a noite de sábado, 13 de janeiro, logo após a realização da missa campal, ao lado da Igreja da Santa Cruz, com toda a estrutura de palco, som e iluminação por conta da Prefeitura de Penedo que também instala uma grande cobertura para conforto do público na área do Palco da Fé.

Além da Irmã Kelly Patrícia, a programação alusiva aos 140 anos de louvor a Bom Jesus dos Navegantes está definida, com mais novidades para 2024, começando no dia 02 de janeiro, com a peregrinação da imagem do santo padroeiro dos ribeirinhos por cidades e povoados do Baixo São Francisco, inclusive de Sergipe.

Confira abaixo a programação completa informada pela Diocese de Penedo

TEMA: DIOCESANEIDADE: SER IGREJA A PARTIR DA IGREJA LOCAL

LEMA: “O que vimos, ouvimos e tocamos, anunciamos” (cf. 1Jo 1,1-3)

02.01.2024 – Terça Feira

10 horas – Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção à Igreja de São Francisco de Borja, em Piaçabuçu-AL

03.01.2024 – Quarta Feira

10 horas – Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, pela balsa, saindo de Piaçabuçu, em direção à Igreja Nossa Senhora da Conceição, situada em Brejo Grande-SE

04.01.2024 – Quinta Feira

10 horas – Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo de Brejo Grande-SE para a Igreja Santo Antônio (Ilha das Flores-SE)

17 horas – Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo de Ilha das Flores-SE para a Igreja Santo Antônio (Neópolis-SE)

05.01.2024 – Sexta Feira

10 horas – Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo de Neópolis-SE, em direção ao Povoado Passagem

06.01.2024 – Sábado

18 horas – Chegada da Imagem do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes no Porto de Penedo, vindo do Povoado Passagem, iniciando a grande carreata pelas ruas da cidade

20 horas – Celebração Eucarística, no palco da Praça da Fé, dando início as festividades dos 140 anos de Devoção e Fé da Festa de Bom Jesus dos Navegantes – Presidente da Celebração: Pe. Samuel Ventura, com animação litúrgica do Ministério Harmonia Divina

07.01.2024 – Domingo

10 horas – Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Praça da Fé (Capela da Santa Cruz), em direção a Igreja de N. S. Aparecida, no Povoado Cerquinha das Laranjas, onde passará o dia em oração com os fieis

18 horas – Saída triunfal da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, do Povoado Cerquinha das Laranjas, em direção à Praça da Fé

18h40 – Acolhida da Imagem Peregrina na Praça da Fé

19h30 – Celebração Eucarística no palco da Praça da Fé. Presidente da Celebração: Dom Valdemir Ferreira dos Santos – Bispo da Diocese de Penedo, com animação litúrgica do Ministério Som do Bem

Noiteiros: CEBS, Centro Juvenil Nossa Senhora Auxiliadora, Pastoral litúrgica, OFS e OFM.

Comunidades: Cerquinha das Laranjas, Nossa Senhora Aparecida e Areal

08.01.2024 Segunda Feira – NOITE MARIANA

10 horas – Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção a Igreja de Santo Antônio no Povoado Capela, onde passará o dia em oração com os fieis

18 horas – Saída triunfal da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, do Povoado Capela, em direção a Praça da Fé

18h40 – Acolhida da Imagem Peregrina na Praça da Fé

19 horas – Santo Terço

19h30 – Celebração Eucarística no palco da Praça da Fé. Presidente da Celebração: Pe. Raimundo Santos, da Paróquia de Santo Antônio – Neópolis/SE, com animação litúrgica do Coro Mãe de Deus

Noiteiros: Terço dos Homens, Terço das Mulheres, Mãe Rainha e Legião de Maria

Comunidades: Santa Cruz, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Povoados Capela e Peixoto

20h30h – Evangeliza Show com a Banda Raízes da Paz – Neópolis/SE

09.01.2024 Terça Feira – NOITE DA FAMÍLIA

10 horas – Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção a Igreja de São Sebastião, no Povoado Marizeiro, onde passará o dia em oração com os fieis

18 horas – Saída triunfal da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, do Povoado Marizeiro, em direção a Praça da Fé

18h4o – Acolhida da Imagem Peregrina na Praça da Fé

19 horas – Santo Terço

19h30 – Celebração Eucarística no placo da Praça da Fé. Presidente da Celebração: Pe. Mário Cesar – Paróquia de Senhora Santana/Santana do São Francisco – SE, com animação litúrgica do Ministério Vida Nova

Noiteiros: Pastoral Familiar, ECC e Equipes de Nossa Senhora

Comunidades: Santo Antônio, Senhor dos Pobres, Senhor do Bonfim e Povoado Marizeiro

20h30h – Retreta com a Banda Musical Penedense

10.01.2024 Quarta Feira – NOITE DA JUVENTUDE

10 horas – Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção a Igreja de Nossa Senhora das Dores, no Povoado Sapé, onde passará o dia em oração com os fieis

18 horas – Saída triunfal da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, do Povoado Sapé, em direção a Praça da Fé

18h40 – Acolhida da Imagem Peregrina na Praça da Fé

19 horas – Santo Terço

19h30 – Celebração Eucarística no placo da Praça da Fé. Presidente da Celebração: Pe. Paulo Lima – Arquidiocese de Aracaju-SE, com animação litúrgica do Ministério Casa de Ranquines

Noiteiros: Juventude, Pastoral Catequética, IAM, MEJ, Escolas, Juventude Missionária e Missão Paz e Bem

Comunidades: São José, Santa Clara, Povoados Sapé, Tabuleiro dos Negros, Itaporanga, Campo grande, Campo redondo, Catrapó e Carapina

20h30 – Evangeliza Show com a Banda Tronos de Santana do Ipanema-AL

11.01.2024 Quinta Feira – NOITE EUCARÍSTICA

06 horas – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus (Capela da Santa Cruz)

10 horas – Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção a Paróquia de Santa Luzia, onde passará o dia em oração com os fieis

12 horas – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus (Capela da Santa Cruz)

18 horas – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus (Capela da Santa Cruz)

18 horas – Saída triunfal da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, da Paróquia de Santa Luzia, em direção a Praça da Fé

18h30h – Santo terço

19 horas – Adoração Eucarística

19h25 – Acolhida da Imagem Peregrina na Praça da Fé

19h30 – Celebração Eucarística no Palco da Praça da Fé. Presidente da Celebração: Pe. Erik José Oliveira de Almeida – Paróquia Nossa Senhora da Piedade/Anadia – AL, com animação litúrgica do Ministério Vox Populi

Noiteiros: Ministros Extraordinários da Comunhão, Irmandade do Santíssimo Sacramento, Pastoral do Batismo, Acólitos e ancilas.

Comunidades: São Miguel, São Francisco e Paróquia de Santa Luzia.

20h30 – Retreta com a Banda Musical 12 de Abril

12.01.2024 Sexta Feira – NOITE DO CORAÇÃO DE JESUS

06 horas – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus (Capela da Santa Cruz)

10 horas – Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Capela da Santa Cruz, em direção a Paróquia de São Francisco de Assis, onde passará o dia em oração com os fieis

12 horas – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus (Capela da Santa Cruz)

18 horas – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus (Capela da Santa Cruz)

18 horas – Saída triunfal da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, da Paróquia de São Francisco de Assis, em direção a Praça da Fé

18h30h – Santo terço

19h25 – Acolhida da Imagem Peregrina na Praça da Fé

19h30 – Celebração Eucarística no Palco da Praça da Fé. Presidente da Celebração: Dom Valdemir Ferreira dos Santos – Bispo da Diocese de Penedo, com animação litúrgica do Ministério Kairós

Noiteiros: Apostolado da Oração, Vicentinos, Pastoral do Dízimo, Catecumenato e PASCOM

Comunidades: Paróquia São Francisco de Assis, Povoados Riacho do Pedro, Marcação, Peixotos, Ponta da Vázea, Santa Amélia, Mundés, Casa do Bom Samaritano e Comunidade Ranquines

20h30h – Apresentação da Banda Musical da Polícia Militar de Alagoas

13.01.2024 Sábado – ABERTURA DO ANO DA DIOCESANEIDADE

06 horas – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus (Santa Cruz)

10 horas – Translado da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto saindo da Capela da Santa Cruz, em direção a Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, onde passará o dia com os fieis

12 horas – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus (Capela da Santa Cruz)

16 horas – Tarde Recreativa na comunidade Santa Cruz, com diversas competições infantis (corrida de saco, corrida do ovo, corrida de cavalo de pau, corrida de perna de pau, quebra-pote e corrida de jerico)

17h30 – Saída triunfal da Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, da Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, em direção a Praça da Fé

18 horas – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus (Capela da Santa Cruz)

18 horas – Santo terço

18h25 – Acolhida da Imagem Peregrina na Praça da Fé

18h30 – Celebração Eucarística no Palco da Praça da Fé. Presidente da Celebração: Dom Valdemir Ferreira dos Santos (concelebrada por todo o Clero Diocesano) e animação litúrgica do Coral da Cidade de Penedo

Noiteiros: Diocese de Penedo

Comunidades: Cooperativa I Núcleo, Cooperativa II Núcleo, Marituba do Peixe, Marituba de Cima, Manibu, Campo Grande, Mata Atlântica I e II, São José, Nilo Menezes e Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

Convidados: Prefeitura Municipal de Penedo, Câmara de Vereadores, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, Tiro de Guerra, Polícia Civil, SMTT, Guarda Municipal, Bancários, Comerciantes, Funcionários Públicos e SINDSPEM

20h30 – Evangeliza Show com a Irmã Kelly Patrícia e Banda

14.01.2024 Domingo

06 horas – Salva de Fogos

07 horas – Celebração Eucarística no Palco da Praça da Fé. Presidente da Celebração: Manoel Lauro de Almeida Neto da Paróquia de Santa Luzia, com animação litúrgica do Ministério Santa Cruz

09h30 – Celebração Eucarística no Palco da Praça da Fé. Presidente da Celebração: Pe. Samuel Ventura, com animação litúrgica do Ministério Kairós

11 horas – Evangeliza Show com o Ministério Família Recomeçar

12 horas – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus

14h30 – Saída da Procissão Triunfal da Capela de Santa Cruz, com o Andor do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes (Acompanhamento do Ministério da Juventude Missionária da cidade de Santana do São Francisco), percorrendo as principais ruas da comunidade em direção ao cais do porto do Rio São Francisco para realização da procissão fluvial.

18 horas – Capela de Santa Cruz no Palco da Praça da Fé – Celebração da Santa Missa

Presidente da Celebração: Dom Valdemir Ferreira dos Santos (concelebrada com todos os padres da cidade)

Animação Litúrgica: Ministério Som do Bem.

Encerramento da Festa com Show Pirotécnico