Ronaldo Lopes anuncia pagamento integral do salário dos servidores contratados da SEMED

As escolas da Prefeitura de Penedo concluíram o ano letivo 2023 ontem (quinta-feira, 21), com todo pessoal contratado que atua na rede pública municipal recebendo pagamento proporcional aos dias de dezembro.

Sensibilizado com os apelos dos trabalhadores e trabalhadoras a serviço da SEMED Penedo por meio de contrato temporário, o Prefeito Ronaldo Lopes anunciou que irá complementar o salário.

A boa notícia foi divulgada pelo gestor penedense em suas redes sociais.

Eu quero me dirigir a todos os funcionários contratados da educação. Em função do término das aulas, no dia 21, a folha de dezembro foi feita com pagamento até o dia 21. Fui procurado por professores, monitores, motoristas, preocupados com essa situação e determinei que fosse complementado o mês.

Portanto, vocês contratados da Educação vão receber o mês completo, só que essa parte vai sair numa folha complementar. Quero desejar a todos um Feliz Natal e que o ano que está chegando seja o ano de prosperidade, de felicidade ao lado da família de cada um de vocês.