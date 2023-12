Rossi Supemercados CONTRATA Conferente, Atendente e mais!

O Rossi Supermercados, rede que se destaca pelo atendimento diferenciado e personalizado, preços justos, produtos de alta qualidade e um amplo mix que atende a todas as necessidades dos clientes, está contratando novas pessoas para o seu time. Isto é, vale a pena consultar a lista abaixo:

Analista de Categoria – São Paulo – SP – Desenvolvimento de Produto / Categoria / Marca;

Atendente De Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Encarregado (a) de Padaria – São Paulo – SP – Padaria;

Balconista de Açougue – São Paulo – SP – Açougue;

Fiscal de Prevenção de Perdas – São Paulo – SP -Auditoria Interna;

Conferente – São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de Talentos;

Líder de Padaria – São Paulo – SP – Padaria – Efetivo;

Encarregado (a) de Açougue – São Paulo – SP -Açougue.

Mais sobre o Rossi Supermercados

Falando mais sobre o Rossi, vale frisar que, atualmente, a rede conta com uma estrutura sólida que inclui 13 lojas com instalações modernas e equipamentos de última geração. Cada uma de suas lojas proporciona um ambiente espaçoso e acolhedor, transformando as compras em momentos agradáveis e prazerosos. Além disso, possui dois centros de distribuição (CD’s) e uma fábrica de panificação para atender à demanda da rede.

A equipe é composta por profissionais comprometidos e alinhados com a visão da empresa. Busca ser referência em gestão, qualidade, preços justos e atendimento ao cliente. Um dos seus valores fundamentais é o respeito pelas diferenças e pelo ser humano, promovendo relacionamentos transparentes, harmoniosos e valorizando o trabalho em equipe.

Por fim, a rede está presente em diferentes localidades. Na Zona Leste de São Paulo, tem sete lojas localizadas em Guaianazes, Ferraz de Vasconcelos, Vila Cisper, Sapopemba, Lageado, Camargo Novo e Ragueb Chohfi. Em Guarulhos, conta com uma loja no bairro do Cocaia. Na Zona Oeste de São Paulo, tem quatro lojas em Osasco (Osasco I, Osasco II, Osasco III) e uma em Carapicuíba. Além disso, possui uma loja em Franco da Rocha.

Como se candidatar?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

