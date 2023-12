RS Serviços OFERECE mais de 100 vagas; Envie o currículo!

A RS Serviços, empresa que oferece soluções em terceirização de serviços por meio de atendimento personalizado e dedicado, está com inúmeras possibilidades de emprego abertas. Sendo assim, antes de falar com mais ênfase sobre a companhia, consulte quais são os cargos na lista abaixo:

Executivo (a) de Vendas – São Paulo – SP – Venda Externa;

Auxiliar de Limpeza – Itupeva – SP – Limpeza;

Auxiliar de Serviços Gerais – Ubatuba – SP – Limpeza;

Auxiliar de Limpeza Hospitalar – São Paulo – SP – Limpeza;

Auxiliar de Serviços Gerais – Sorocaba – SP – Limpeza;

Porteiro (a) – VILA PRUDENTE – São Paulo – SP – Segurança;

Auxiliar de Limpeza – Campinas – SP – Limpeza;

Auxiliar Administrativo de Condomínio – São Paulo – SP – Administração Geral;

Manutencista Predial ( Interlagos) – São Paulo – SP – Zeladoria;

Zelador (a) – SANTANA – São Paulo – SP – Zeladoria;

Auxiliar de Limpeza – Jundiaí – SP – Limpeza;

Porteiro (a) – São Paulo – SP – Segurança;

Porteiro (a) – Sacomã – São Paulo – SP – Segurança;

Analista de Departamento Pessoal Sênior – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Líder de Limpeza – Arujá – SP – Limpeza;

Recepcionista – Campinas – SP – Recepção;

Assistente Operacional JR – São Paulo – SP – Administração Geral.

Mais sobre a RS Serviços

Contando mais detalhes sobre a RS Serviços, vale frisar que a empresa presta serviços terceirizados que são executados por profissionais com treinamentos específicos para cada função e acompanhamento rigoroso constante.

Além disso, a RS Serviços se destaca no mercado pela alta qualidade em atendimento, seriedade e transparência, além da valorização de sua equipe de colaboradores. Está sempre aprimorando a qualidade de atendimento para prestar um serviço exclusivo, dedicado e envolvente, com profissionais que entendem as solicitações e buscam soluções sob medida para o cliente.

Por fim, valorizar o compromisso com o cliente é primordial para a RS Serviços. É por isso que mantém uma relação de confiança e transparência com os clientes e com o mercado, cumprindo rigorosamente as obrigações legais e contratos assumidos.

O que é preciso para enviar o seu currículo?

Agora que as vagas da RS Serviços já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.



