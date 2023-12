Rudy Giuliani participa da missa da meia-noite em Nova York após julgamento de US$ 146 milhões

Rudy Giuliani pode estar orando a Deus para ajudá-lo a pagar a dívida de US$ 146 milhões que ele deve a dois ex-funcionários eleitorais da Geórgia que ele difamou – e temos as fotos para provar isso!!

O ex-prefeito de Nova York foi fotografado participando da missa da meia-noite de Natal com outros fiéis na igreja St. Catedral de São Patrício em Manhattan. Rudy, acompanhado por uma mulher morena, sentou-se em um dos bancos para ouvir o sermão do padre – e possivelmente pedir ao Senhor uma grande infusão de dinheiro!!!

Estranhamente, Rudy estava com um grande sorriso no rosto, já que ultimamente tem poucos motivos para sorrir. Caso em questão: Rudy acaba de perder uma enorme batalha legal em um tribunal civil da Geórgia, onde um juiz recentemente ordenou que ele pagasse uma enorme quantia em dinheiro aos dois ex-trabalhadores eleitorais, Ruby Freeman dar Wandrea “Shaye” Moss .

As mulheres entraram com um segundo processo por difamação contra Rudy por declarações semelhantes que ele fez após a primeira decisão do juiz.