Rudy Giuliani vai ao caixa eletrônico após pedir falência após perda judicial de US$ 146 milhões

Rudy Giuliani está sacando dinheiro enquanto pode… indo até um caixa eletrônico na Big Apple no mesmo dia em que pediu falência após uma enorme perda no tribunal.

O TMZ obteve fotos do ex-prefeito de Nova York retirando dinheiro na quinta-feira de um caixa eletrônico dentro de um Citi Bank.

O pessoal de lá diz que Rudy entrava e saía do caixa eletrônico super rápido… gastando apenas cerca de 5 minutos fazendo sua transação financeira.

É muito louco ver Rudy em um caixa eletrônico em Nova York… no início desta semana, um júri ordenou que Giuliani pagasse US$ 146 milhões imediatamente a dois ex-funcionários eleitorais da Geórgia em um caso de difamação durante as eleições de 2020.