Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Austin

Arman Tsarukyan agora está provavelmente a uma vitória de chegar à disputa pelo título dos leves e de uma potencial revanche contra Islam Makhachev após sua derrota absoluta sobre Beneil Dariush na luta principal do UFC Austin, no sábado. Com a divisão de 155 libras em uma situação difícil, Tsarukyan se encontra em uma posição interessante após a maior vitória de sua carreira.

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que poderia ser o próximo para Tsarukyan depois de parar Dariush em pouco mais de um minuto na atração principal. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Jalin Turner após sua finalização brutal sobre Bobby Green no co-evento principal, Deiveson Figueiredo após sua vitória por decisão dominante sobre Rob Font em sua estreia no peso galo, Sean Brady após sua vitória por finalização unilateral sobre Kelvin Gastelum , junto com os outros vencedores do card principal Joaquim Silva, Dustin Stoltzfus e muito mais.

