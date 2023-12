Russell Wilson fala sobre o banco: ainda quero ser um Bronco

Sean Payton e a Denver Broncos surpreendeu vários fãs e analistas com a decisão no início desta semana de colocar o quarterback titular no banco Russel Wilson para os dois últimos jogos de 2023 NFL temporada regular. O Broncos perderam três dos últimos quatro jogos e aparentemente buscaram uma faísca para seu ataque, mas os observadores rapidamente apontaram Wilsoncontrato problemático de – um extensão de cinco anos ele assinou depois de ser negociado Denver em 2022 – foi uma grande consideração para a franquia.

Wilson teve uma boa temporada de 2023 em muitos aspectos, mas não teve um desempenho compatível com o Salário de US$ 37 milhões ele deve receber em 2024. Mesmo assim, a escolha de colocar Wilson no banco foi uma surpresa para o jogador de 35 anos, que detalhou os acontecimentos que levaram ao seu rebaixamento na sexta-feira.

A decepção de Wilson com Denver

Wilson explicou na sexta-feira aos repórteres que os Broncos o abordaram durante sua semana de despedida em novembro e perguntou se ele concordaria em alterar os termos de seu contrato para adiar ou eliminar uma garantia de lesão de US$ 37 milhões. Denver teria que pagar essa cláusula, além do salário integral de Wilson, em 2024 se o antigo Seattle Seahawks star sofreu uma lesão grave nas semanas 17 ou 18.

Wilson disse que os Broncos ameaçaram colocá-lo no banco se ele não concordasse em remover a cláusula de lesão – uma realidade que aconteceu na quarta-feira.

“Eu definitivamente fiquei desapontado com isso”, disse ele. “Foi um processo para toda a semana de despedida. Tínhamos acabado de vencer o Chefeseu estava animado por lutarmos pelos playoffs e estarmos em uma boa fase.”

Wilson levou o Broncos a cinco vitórias consecutivas entre 22 de outubro e 26 de novembro, uma sequência que deu aos fãs do Denver a esperança de que seu time chegasse aos playoffs pela primeira vez desde 2015. Mas as perdas consecutivas para o Leões de Detroit e a Patriotas da Nova Inglaterra apagaram em grande parte esses sonhos, e Payton efetivamente decidiu desligar 2023 colocando Wilson no banco com os Broncos sentados em 7-8.

As ambições de Wilson no Super Bowl

Wilson jogou 26 touchdowns para oito interceptações nesta temporada, quando Payton optou por uma estratégia ofensiva que prioriza a segurança. Mas o primeiro Super BowlO técnico vencedor não é conhecido por esse tipo de abordagem e ele já sabe que Wilson não será seu tipo de sinalizador. No entanto, supondo que Denver corte Wilson antes do início do novo ano da liga em março, outros times poderiam se inspirar a fazer um panfleto sobre um quarterback que jogou para 3.070 jardas nesta temporada e completou 66 por cento de seus passes.

Dito isto, até chegar a hora, Wilson se vê como um Bronco – e sua ambição de ganhar mais Super Bowls não foi manchada por sua posição no banco.

“Assinei um contrato de sete anos”, disse Wilson, referindo-se aos dois anos restantes de seu contrato com Seattle e à extensão que assinou com o Denver no ano passado. “Eu quero estar aqui, quero jogar aqui, Quero ganhar campeonatos aqui.”