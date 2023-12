Ryan Garcia acerta Bernard Hopkins no queixo antes da luta contra Oscar Duarte

Mboxeador excano Ryan Garcia começou a dar socos antes mesmo da luta contra Óscar Duarte. Embora desta vez os golpes tenham sido verbais, um de seus ganchos acertou Bernardo Hopkins diretamente na mandíbula.

No meio do ano, García entrou com uma ação judicial tentando rescindir seu contrato com Promoções Golden Boyempresa de propriedade Oscar de la hoya e do qual Hopkins é um sócio minoritário.

García não atingiu seu objetivo, mas desde então guarda rancor da empresa e Da panela e Hopkins, em particular. Esse ressentimento explodiu durante a conferência de imprensa da semana da luta contra Óscar Duarte.

Entre outras coisas, “Rei” Garcia acusado Da panela de apoiar Duarte. “Está muito claro para mim que eles estão apoiando esse cara para me vencer… eles estão dizendo que ele é a próxima estrela mexicana.” disse o lutador.

O gancho para Hopkins

No entanto, García O alvo principal era o multicampeão dos médios Bernardo Hopkins. O mexicano disse que estava especialmente chateado porque Hopkins garantiu-lhe que decidiria a data da aposentadoria do mexicano.

“Ele não decide isso. treinador faz, minha equipe faz, e todo mundo que trabalha comigo dia após dia. Em última análise, Deus quem decide, não ele”, Garca afirmou durante a reunião com a imprensa.

“Ninguém estava dizendo a ele (Hopkins) quando parar boxe. Ele parou de boxe aos 45 anos? Então, parabéns para ele. Mas ele não determina que“, enfatizou o mexicano.

No entanto, o golpe que desferiu Hopkins cambalear foi quando Garca lembrou-lhe: “Da última vez que verifiquei, ele disse que nunca perderia para um garoto branco, então Joe Smith Jr. o derrubou do ringue. Da última vez que verifiquei, Joe Smith Jr. É branco. Então eles estão mentindo.”

Garça não perde Duarte de vista

Apesar de todos os problemas e reclamações contra Promoções Golden Boy e seus proprietários, Ryan nunca perdi de vista a luta contra Óscar Duarte.

Ele avisou: “No final das contas venho mostrar o que trago e estou focado a laser. É daí que vem essa confiança.”

No sábado, “Rei” Garcia Vai encarar “La Migraa” Duarte em uma luta de 12 assaltos no Toyota Center em Houston, Texas.