Ryan Garcia critica a integridade esportiva de Gervonta Davis

EUem abril, Ryan Garcia aceitou um confronto de peso catch em 136 libras contra Gervonta Davis, que incluía uma cláusula contratual de reidratação limitando o ganho de peso a 10 libras na pesagem matinal do dia da luta.

Apesar de sofrer uma derrota por nocaute no sétimo round García revelou que se sentia fraco e sem peso, enfatizando que esse compromisso era necessário para garantir que a luta acontecesse e Davis não desistiria no último minuto.

Por seus esforços, García ganhou um salário de aproximadamente US$ 30 milhões e agora está se preparando para uma luta de retorno na categoria de 140 libras contra Óscar Duarte (26-1-1, 21 KOs) em 2 de dezembro no Toyota Center em Houston, transmitido pela DAZN.

Enquanto o jovem de 25 anos García (23-1, 19 KOs) reconhece os desafios que enfrentou contra Davis, ele não acredita Davis é imbatível e dificilmente esconde o desejo de revanche, ainda que em condições mais favoráveis.

Garcia não se importa com as estipulações de Davis antes de uma possível revanche

Em entrevista ao BoxingScene.com, García comentado Davis e o criticou por suas travessuras fora do ringue.

“Davis nunca vai lutar comigo aos 140. Esse cara nunca vai lutar com ninguém de uma forma justa. Ele simplesmente não vai. Ele não vai arriscar. Ele realmente não tem aquele cachorro dentro dele. Ele não tem aquele espírito de lutador da velha guarda. Mas eu não me importo”, García disse BoxingScene.com

Refletindo sobre o Davis luta que ele perdeu, García afirma que não foi uma competição genuína, descrevendo-se como ‘meio-homem’.

“Nós realmente não comandamos isso. Isso não foi realmente uma luta. Foi meio-homem contra um cara que, mesmo quando ele me largou, ele também não queria se envolver, para ser honesto.” ele adicionou.

García planeja deixar sua marca no superleve, com o objetivo de replicar sua campanha de sucesso antes de 2020.

Ele imagina se tornar campeão até 140 libras e depois buscar uma revanche com Davis, afirmando que ele agora é um lutador mais comprometido e focado do que era durante o encontro inicial. De olho no futuro, García está determinado a garantir um campeonato mundial na categoria até 140 libras, derrotar Davis em uma revanche e mirando em oportunidades ilimitadas pela frente.

“Pretendo correr como fiz antes de 2020, quando estava arrasando”, García concluiu.