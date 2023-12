Ryan Garcia derruba Oscar Duarte por nocaute e aperta a mão de Oscar De La Hoya

Ryan “KingRy” Garcia (24-1-0, 20 KOs) nocauteado Óscar Duarte (26-2-1, 21 KOs) na noite de sábado no Toyota Center em Houston e apertou a mão do promotor Golden Boy Oscar de la hoyacom quem ele mantém uma rivalidade contínua.

Garcia, de 25 anos, finalizou Duarte no oitavo assalto após um início de luta intrigante. Ele estava ganhando rounds evitando seu oponente, que o fazia recuar, mas continuava tentando rolar os ombros no estilo de Floyd Mayweather.

A coletiva de imprensa mais acalorada de Ryan Garcia com Gervonta Davis

Duarte, 27 anos, parecia frustrado após os primeiros seis rounds, já que não conseguiu acertar Garcia com um chute significativo em mais de duas ocasiões.

Quando Garcia finalmente embalou Duarte, as pernas do lutador mexicano o traíram e só saiu da lona quando o árbitro marcou 10.

Ryan Garcia e Oscar De La Hoya apertam as mãos

Durante a coletiva de imprensa pós-luta, Garcia reconheceu os comentários que fez sobre De La Hoya antes da luta e aparentemente quer seguir em frente.

Garcia não retirou o que disse, mas afirmou que não há animosidade entre ele e De La Hoya e deseja apenas que “a verdade prevaleça”.

De La Hoya subiu ao ringue após o nocaute e apertou a mão de Garcia, que estava com um sorriso no rosto, ao contrário da semana que antecedeu a luta.