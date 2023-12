Ryan Reynolds trolls a foto sensual da esposa Blake Lively e Taylor Swift

Taylor Swift e Blake Livelyque compareceu à estreia do filme Renassance de Beyoncé em Londres no início da semana, postaram fotos do evento memorável em suas redes sociais.

Uma foto que fez a internet enlouquecer mostra os notáveis ​​​​melhores amigos em uma pose sensual.

Ryan Reynolds, aparentemente se sentindo excluído, carregou uma imagem hilariante em photoshop em suas histórias no Instagram de seu rosto e de Travis Kelce sobre seus parceiros.

Reynolds e Vivaz são conhecidos por trollar constantemente uns aos outros nas redes sociais ao comemorar marcos, então isso parece ser uma marca para o canadense ator.

Lively e Reynolds são da equipe Travis

Ambos Blake Lively e Ryan Reynolds mostraram publicamente seu apoio ao novo casal.

Notavelmente, faziam parte do grande grupo de amigos que acompanhava Rápido pegar Kelce em ação quando os Chiefs jogaram contra o New York Jets no início da temporada em Estádio MetLife.

Embora o quarteto não tenha sido capturado junto, acredita-se que eles tenham saído juntos em Nova York.

Swift amizade com o Lively-Reynolds família remonta a um número considerável de anos. Com a cantora pop tendo gostado de ficar várias vezes em sua propriedade no interior do estado.

As filhas do casal também figuraram na discografia do cantor, principalmente na música “Bete” do álbum dela, Folcloreonde Rápido prestou homenagem às meninas dando o nome delas aos personagens da música.