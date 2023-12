Saiba como obter a CNH de forma gratuita por meio do programa de Habilitação Social

O Governo da Paraíba iniciou as inscrições para o Programa Habilitação Social, que oferece a oportunidade de obter gratuitamente a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a Autorização para Condução de Ciclomotores (ACC). As inscrições tiveram início na segunda-feira (18) e permanecerão abertas até o dia 17 de janeiro.

Qual o objetivo do programa CNH Social?

O objetivo principal dessa iniciativa é disponibilizar um total de 5 mil vagas para pessoas em situação de carência. A inscrição é realizada exclusivamente online, através do site do programa, a partir das 12h do dia 18, e o edital pode ser consultado a partir da página 27.

O programa abrange não apenas a ACC e a primeira CNH nas categorias A ou B, mas também oferece a possibilidade de adição ou mudança para as categorias C, D ou E, além da renovação da CNH, todas de forma gratuita.

Para se candidatar, é necessário atender aos seguintes requisitos:

– Ter mais de 18 anos;

– Ser alfabetizado;

– Possuir CPF;

– Comprovar residência em qualquer cidade da Paraíba;

– Não estar envolvido em processos que impeçam a obtenção da CNH;

– Ter renda per capita familiar de até meio salário mínimo e estar cadastrado no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

Distribuição das vagas

Assim, a distribuição das vagas dará prioridade a grupos de baixa renda. Assim como beneficiários do Programa Bolsa Família, desempregados, estudantes do último ano do ensino médio na rede pública ou que tenham concluído até dois anos atrás.

Além de participantes de programas de educação para jovens e adultos, egressos do sistema penitenciário, pessoas com deficiência, produtores rurais e mulheres vítimas de violência doméstica.



Os beneficiados pelo Programa Habilitação Social estarão isentos de taxas referentes a exames médicos, adição ou mudança de categoria, licença para aprendizado de direção veicular, cursos teórico-técnicos e práticos de direção, assim como da renovação da CNH.

Então, as vagas estão distribuídas da seguinte forma: 50% para a primeira CNH, 40% para adição ou mudança de categoria e 10% para a renovação da CNH.

O programa prioriza grupos específicos entre os beneficiários de baixa renda, como os citados anteriormente, e também egressos do Sistema Penitenciário, pessoas com deficiência, produtores selecionados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), mulheres vítimas de violência doméstica, entre outros.

Além disso, os candidatos selecionados pelo Programa Habilitação Social estarão isentos de diversas taxas, incluindo exames de aptidão física e mental, adição ou mudança de categoria, licença para aprendizado de direção veicular (LADV), permissão para conduzir veículos das categorias A ou B, cursos teórico-técnicos e práticos de direção veicular, e taxas relacionadas à renovação da CNH.

O processo seletivo para a CNH Social compreende diversas etapas, incluindo:

1. Inscrição: Os candidatos preenchem o formulário online no site do Habilitação Social.

2. Análise dos dados: Verificação minuciosa dos dados apresentados pelos candidatos.

3. Seleção: Avaliação e pontuação dos candidatos conforme critérios estabelecidos pelo programa.

4. Divulgação dos selecionados: Os candidatos aprovados são anunciados no site do Habilitação Social.

5. Matrícula: Os selecionados devem comparecer ao órgão responsável para formalizar a matrícula e apresentar a documentação requerida.

6. Realização do curso teórico e prático: Os selecionados devem completar o curso teórico e prático em uma autoescola credenciada.

7. Exame prático: Após a conclusão do curso, os candidatos realizam o exame prático de direção veicular.

8. Emissão da CNH: Aqueles que passarem por todas as etapas recebem a CNH.

Logo assim, o programa CNH Social na Paraíba é uma oportunidade valiosa para obter a Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente. Com 5 mil vagas disponíveis, o programa busca prioritariamente atender pessoas de baixa renda e grupos específicos. As inscrições estão abertas online. Aproveite essa chance para garantir a sua CNH Social.

Portanto, para obter mais informações e detalhes sobre o programa, acesse o site do Habilitação Social. Não deixe passar essa oportunidade!