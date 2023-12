saiba o que fazer ao ganhar o prêmio de R$ 570 milhões

No próximo domingo, dia 31 de dezembro, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Mega da Virada 2023, com um prêmio de R$ 570 milhões para os apostadores que acertarem as seis dezenas sorteadas no globo.

O concurso especial em homenagem ao fim e início de um novo ciclo está em vigor desde 2008, quando nenhum bilhete foi contemplado na primeira faixa da premiação. No entanto, uma das maiores dúvidas entre os apostadores é: o que fazer ao ganhar o prêmio milionário? Pensando nisso, o Notícias Concursos compilou algumas dicas para resgatar a premiação.

Ganhei na Mega da Virada, e agora?

Não compartilhe com ninguém

Mesmo confiando e sabendo a índole de seus amigos, parceiros e familiares, é importante estar ciente de que ganhar um prêmio milionário pode acometer a sua própria segurança e daqueles que você ama. Por isso, fique calmo, tenha inteligência emocional e guarde essa informação consigo mesmo. Seja racional.

Vá até uma agência da Caixa

Ao ganhar na Mega da Virada, você precisa se dirigir a uma agência da Caixa de sua confiança. Caso se sinta mais seguro, vá em uma agência de outro bairro e até mesmo em uma região mais elitizada da cidade.

Lá, você vai pedir para falar com o gerente. Sendo assim, a informação sobre retirar o prêmio da loteria será dita exclusivamente para ele, que é uma pessoa treinada para esse tipo de procedimento. Leve o bilhete físico e seus documentos.

Atenção aos trâmites



É importante destacar que a quantia levará uns dias para cair na conta, pois todas as informações serão conferidas. Enquanto isso, você receberá um documento de custódia até ser acionado para retornar à Caixa para receber o daploto.

Esse documento precisa, obrigatoriamente, estar assinado e carimbado pelo gerente. Após isso, peça para ver o saldo da conta e receba o comprovante impresso. Toda atenção é necessária para evitar qualquer tipo de golpe.

Se mantenha em segurança

Após esses trâmites burocráticos, preze pela sua segurança e de sua família, mantenha a informação guardada, não faça grandes investimentos ou compras extravagantes para não chamar atenção de terceiros. Saiba onde investir, contrate uma consultoria financeira de confiança e fique em um ambiente seguro.

Prêmio não acumula na Mega da Virada

Por se tratar de um concurso especial, similar ao da Lotofácil da Independência, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Ou seja, caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas sorteadas no globo, o montante passa para os jogadores que acertarem cinco dezenas, e assim sucessivamente, até sair um vencedor.

Vendas e valor da aposta

As vendas paralelas para o concurso iniciaram no dia 13 de novembro, já as vendas exclusivas começam hoje, dia 18 de dezembro. O valor da aposta simples é R$ 5,00, que dá direito a seis palpites dos 60 disponíveis no volante. No entanto, caso o jogador queira, pode aumentar o número de marcações e pagar conforme o valor estabelecido pela Caixa.

Como apostar na Mega da Virada 2023?

As apostas são feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30,00. Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

Sorteio Mega da Virada 2023

O sorteio do concurso especial 2670 da Mega da Virada 2023 será no dia 31 de dezembro, domingo, às 20h. Todavia, os apostadores podem realizar suas “fezinhas” até às 17h do mesmo dia. O resultado terá exibição ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com atualização em tempo real no Notícias Concursos.