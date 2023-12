Saiba Quais são as 6 Criptomoedas com Potencial para 2024

As previsões sobre as criptomoedas lucrativas para quem busca aventurar-se no mercado em 2024 estão ganhando força à medida que nos aproximamos desse ano.

Com o aumento do número de pessoas trabalhando em casa e o interesse crescente no tema de investimentos, um grande número de investidores está atento às projeções do mercado para o próximo ano.

Algumas moedas específicas estão ganhando destaque no mercado de criptomoedas.

Veja quais são essas criptomoedas

Chiliz (CHZ), Bonk (BONK), VeChain (VET), Hedera (HBAR), Dogecoin (DOGE) e ScapesMania surgem como as principais opções de moedas de baixo valor para investir em 2024. Já considerou investir em criptomoedas mesmo com um orçamento limitado?

O interesse em criptomoedas de baixo valor está em ascensão, uma vez que permitem que qualquer pessoa entre no universo dos investimentos em criptomoedas, independentemente do seu orçamento. Ao contrário de ações, títulos ou ETFs, as criptomoedas oferecem uma abordagem muito mais acessível para investidores, permitindo começar a ganhar dinheiro com apenas $1 ou menos.

Por que a ScapesMania está se destacando entre as criptomoedas?

A ScapesMania está atraindo atenção por ser uma nova e promissora participante no mercado de criptomoedas, especialmente focada em jogos. Este projeto inovador já angariou mais de $2.110.000, provenientes principalmente do setor varejista, com financiamento diário variando entre $51.000 e $92.000.

Além disso, a ScapesMania oferece oportunidades de aquisição prévia de moedas a preços bastante acessíveis.



Seja você um entusiasta experiente do mercado de criptomoedas ou alguém que está apenas observando sem saber por onde começar, pode ser interessante ficar de olho nas previsões para 2024.

No entanto, é fundamental lembrar que realizar sua própria pesquisa e tomar decisões de investimento baseadas nela é sempre crucial.

ScapesMania está se tornando uma estrela em ascensão no cenário das criptomoedas, destacando-se como uma oportunidade atrativa para os primeiros investidores.

Este projeto inovador atraiu mais de $2.610.000, provenientes principalmente do setor varejista, garantindo um financiamento diário consistente entre $51.000 e $92.000. Além disso, ScapesMania está ganhando notoriedade em importantes plataformas de mídia relacionadas a criptomoedas e recebendo apoio de influenciadores reconhecidos nesse meio.

Principais destaques de ScapesMania

ScapesMania não se trata apenas de mais um ativo criptográfico; é um ecossistema de jogos vibrante que cativa tanto jogadores casuais quanto entusiastas experientes do universo das criptomoedas.

Os jogadores não precisam lidar com a complexidade do mundo cripto para desfrutar de uma jogabilidade envolvente. Por outro lado, os detentores de tokens têm a oportunidade de colher os benefícios do desempenho do ecossistema e influenciar seu futuro sem precisar participar diretamente dos jogos.

A equipe por trás do ScapesMania dá prioridade à transparência e mantém perfis abertos em redes sociais. O projeto passou por auditorias realizadas por empresas líderes em segurança, o que aumenta a confiança entre os primeiros investidores.

ScapesMania já está deixando sua marca em sites de rastreamento importantes, e negociações estão em andamento para sua listagem em bolsas de destaque.

Oportunidades na Pré-venda

Durante sua fase inicial de pré-venda, o preço do ScapesMania está fixado em $0,004568. Considerando que o preço de listagem será de $0,01 por moeda, os primeiros apoiadores podem visualizar um potencial retorno de 2,2 vezes o valor.

Além disso, participar do ScapesMania desbloqueia uma série de bônus. O fato chega a 127% do valor inicial, junto com oportunidades exclusivas como recompra e queima de tokens, além do staking.

Com um desconto atual de 60%, os tokens do ScapesMania representam um investimento acessível. À medida que cada estágio subsequente de vendas avança, espera-se um aumento no preço, chegando a $0,01 por token no final da pré-venda. Este pode ser o momento ideal para se juntar à comunidade de detentores do ScapesMania.