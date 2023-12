Saiba TUDO sobre o Banco Bari e sua CONFIABILIDADE no mercado

A confiabilidade do Banco Bari é frequentemente questionada nas consultas online. Uma indagação justificada dada a visibilidade da empresa no mercado, especialmente em relação ao crédito imobiliário. A instituição, surgida como extensão financeira do Grupo Barigüi, renomado por sua atuação no setor automotivo no sul do país, notadamente nos estados do Paraná e Santa Catarina, teve sua origem ligada ao financiamento de veículos.

Contudo, ao longo do tempo, ampliou significativamente a variedade de seus serviços. A pergunta crucial persiste: pode-se confiar no Banco Bari? É uma instituição segura?

Banco Bari é realmente confiável?

Devidamente autorizado pelo Banco Central em 2018, o Bari expandiu sua gama de serviços além do crédito automotivo, abrangendo modalidades como:

Crédito pessoal;

Consignado;

Notavelmente, crédito imobiliário.

Reconhecido como um banco digital abrangente, a instituição sobressai no processo de abertura de contas, conforme indicado pelo Ranking de Onboarding Digital 2021. De acordo com a divulgação da própria entidade, ela atende a uma base de 400 mil clientes no ambiente digital, com 10 mil dedicados exclusivamente ao crédito com garantia de imóvel. O volume de empréstimos imobiliários concedidos ultrapassa a marca de R$1.3 bilhões.

Medidas de segurança

Quando se trata de segurança e educação financeira, o Banco Bari assegura adotar medidas substanciais para resguardar os dados e recursos de seus clientes. O enfoque primordial visa prevenir golpes e fraudes, ao mesmo tempo em que promove uma abordagem educativa. Abaixo, ressaltamos algumas das práticas que a instituição declara implementar:

Alertas Periódicos

O Banco Bari emite alertas regularmente para informar sobre golpes e fraudes comuns, mantendo os clientes atualizados e conscientes.

Informação Preventiva

Fornecer informações detalhadas sobre as medidas de segurança que os clientes podem adotar, contribuindo para uma experiência bancária mais protegida.

Canais de Atendimento

Manter canais de atendimento acessíveis para esclarecer dúvidas, oferecendo suporte contínuo aos clientes.

Selo de Verificação

Todos os canais e perfis do Banco Bari exibem um selo de verificação, assegurando aos clientes a confiabilidade dessas fontes.

Nota no Reclame Aqui mostra se o Banco Bari é confiável

Quanto à reputação no Reclame Aqui, nos últimos 6 meses, o Banco Bari ostenta uma nota de 7,5 (considerada boa) em uma escala de 10. A empresa respondeu a 99,4% das reclamações, alcançando um índice de resolução de 84,8%.

Aproximadamente 56,5% dos consumidores afirmam que voltariam a fazer negócio com o banco. Com base nessas informações consolidadas apresentadas até o momento, pode-se afirmar que sim, o Banco Bari é confiável.

Como solicitar o crédito imobiliário (Home Equity) no Banco Bari?

Conforme mencionado anteriormente, o crédito imobiliário é o carro-chefe do Banco Bari. Caso esteja considerando solicitar um empréstimo, aqui está um guia passo a passo para orientá-lo durante o processo:

Inicie o processo acessando o site oficial do Banco Bari;

Se estiver utilizando um dispositivo móvel, clique nas três listras localizadas na parte superior para acessar o menu;

Dentro do menu, vá para a seção “Para Você” e selecione o tipo de empréstimo que melhor atenda às suas necessidades;

Ao escolher a opção desejada, clique em “Simule” para iniciar o processo de simulação do empréstimo;

Complete o formulário com informações sobre o imóvel ou, no caso de um empréstimo consignado, insira suas informações pessoais;

Analise as propostas apresentadas e, se estiver satisfeito, forneça as informações adicionais e envie os documentos necessários, como carteira de identidade e comprovantes;

Finalize o processo realizando a assinatura digital. O sistema notificará você sobre a aprovação ou rejeição da solicitação.

Quais são as vantagens?

O Home Equity oferecido pelo Banco Bari apresenta diversas vantagens para aqueles interessados em utilizar essa modalidade de empréstimo. Aqui estão alguns dos benefícios oferecidos:

Limites Generosos – Empréstimos disponíveis com limites de até 60% do valor do imóvel, proporcionando uma opção financeira flexível;

Alto Limite de Liberação – Possibilidade de liberação de até R$5 milhões, atendendo às diversas necessidades dos clientes;

Prazo Estendido – Oferece um prazo de pagamento de até 20 anos, permitindo uma gestão financeira mais tranquila para quitar o empréstimo;

Taxas de Juros Competitivas – Taxas de juros a partir de 1,09% ao mês, acrescidas do valor do IPCA, proporcionando condições financeiras mais acessíveis;

Cobrança apenas sobre o Valor Utilizado – É importante destacar que as taxas de juros são aplicadas somente sobre o valor do empréstimo utilizado, o que pode representar uma economia significativa para os clientes.

Entretanto, é crucial estar ciente de uma possível limitação: o crédito não está disponível para todos os estados do país. Portanto, é necessário verificar se o seu estado de residência é contemplado antes de prosseguir com a solicitação.