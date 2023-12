Salário Mínimo 2024: Entenda sobre o Reajuste

O salário mínimo de 2024 é um tema de grande relevância na atualidade econômica brasileira. Observando o cenário anterior, era previsto que o salário mínimo chegasse a R$ 1.389 em 2024. Contudo, o panorama mudou, e os valores sofreram um reajuste. O Governo Lula confirmou que o valor do salário mínimo 2024 será de R$ 1.412,00. O reajuste corresponde a 6,97%. Este aumento representa uma estratégia central para reduzir a desigualdade e garantir crescimento com inclusão social.

Em agosto, a Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, informou que o valor seria de R$ 1.421. A correção do salário mínimo leva em consideração o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e o PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes. O aumento também é maior que a inflação acumulada de 2023.

O novo valor do salário mínimo foi calculado com base na nova regra de correção. Essa nova regra considera a inflação projetada pelo INPC até novembro de 2023 (3,85%), somada ao crescimento do PIB de dois anos antes, ou seja, 2022, com uma taxa de 2,9%.

O ajuste do salário mínimo de 2024 é fundamental para melhorar o poder de compra das famílias. Essa medida foi uma das principais promessas de campanha de Lula. Desde 2019, não existia mais uma lei que determinasse reajustes acima da inflação.

O salário mínimo de 2024, com seu respectivo reajuste, é um importante passo para o progresso econômico do país. A nova regra de correção considera a inflação e o crescimento do PIB, proporcionando um aumento maior que a inflação acumulada do ano anterior.

Valorização do Salário Mínimo

O reajuste do salário mínimo foi possível devido à política de valorização do salário mínimo, um compromisso assumido pelo Governo Federal. A fórmula de cálculo leva em conta a inflação do ano anterior e o crescimento real do PIB de dois anos anteriores.

Inflação e PIB

A inflação nos 12 meses até novembro foi de 3,85%. Além disso, três pontos percentuais são adicionados ao reajuste, referentes à expansão do PIB em 2022.

Benefícios Sociais

Além dos trabalhadores, aposentados, pensionistas e pessoas que recebem auxílio-doença ou BPC também se beneficiarão do novo valor do salário mínimo.

Impacto na Economia

O presidente Lula destacou que a valorização do salário mínimo não beneficia apenas quem ganha o mínimo. Com mais dinheiro em circulação, as vendas do comércio aumentam, a indústria produz mais, e novos empregos são criados.

Reajuste X Inflação

O salário mínimo precisa ser reajustado, no mínimo, pela inflação. Nos governos passados, o reajuste do salário mínimo seguiu exatamente essa regra. Foi reajustado apenas pela inflação, sem ganho real.

Imposto de Renda

Em agosto, o presidente Lula sancionou o texto da Lei 14.663/23, aumentando a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 2.640 por mês.

Beneficiados pela Isenção

Mais de 13 milhões de pessoas foram beneficiadas por essa mudança, que isenta do pagamento de imposto aqueles que ganham até R$ 2.640.

Desconto Simplificado

Foi estabelecida a possibilidade de os contribuintes não isentos optarem por um desconto de R$ 528 em relação ao imposto devido, sem necessidade de comprovar despesas à Receita.

Alíquotas Inalteradas

As alíquotas para as demais faixas de rendimentos mensais não foram alteradas. No entanto, as pessoas nesta condição também foram beneficiadas, pois pagam o IR com base no que excede o valor isento.

Efeitos da Isenção

A mudança da faixa de isenção tem efeitos no IR de 2024, mas quem tem desconto na fonte já percebeu a mudança no valor retido no salário desde setembro.

Futuro da Isenção

“Até o final do meu mandato, a isenção valerá para até R$ 5 mil reais por mês”, assegurou o presidente Lula. A última atualização da tabela do IR ocorreu em 2015. Desde então, a inflação foi de aproximadamente 50% e nenhum reajuste ocorreu.