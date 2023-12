Salário mínimo 2024: R$ 1.421 ou R$ 1.412? Confira!

A discussão sobre o valor do Salário Mínimo 2024 tem gerado muitas dúvidas, principalmente devido aos números divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Vamos destrinchar as informações disponíveis e entender melhor as previsões e o impacto desse reajuste.

O que determina o valor do salário mínimo

O valor do salário mínimo é definido pela combinação de diferentes indicadores econômicos, incluindo o Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

A previsão para o salário mínimo 2024

Segundo as informações mais recentes, a previsão é que o salário mínimo seja reajustado para R$1,412 em 2024. Essa previsão leva em consideração o PIB de 2022 e o INPC, que ficou em 3,85%.

Especialistas afirmam que o salário mínimo será de R$1,411,95, sendo arredondado para R$1,412. No entanto, essa previsão é R$9,05 menor do que a que constava no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional em agosto.

Efeito fiscal

O aumento do salário mínimo para R$1,412 em 2024 terá um efeito fiscal de R$ 35 bilhões. Isso significa que haverá um aumento nas despesas governamentais relacionadas ao pagamento de salários e benefícios que são atrelados ao valor do salário mínimo.

Histórico de reajustes



Em 2020, o salário mínimo era de R$1,302, definido pelo governo Jair Bolsonaro. No dia 1º de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma Medida Provisória para aumentar o salário mínimo para os atuais R$1,320.

A nova fórmula de reajuste

A partir de 2024, o salário mínimo será reajustado de acordo com uma nova fórmula, que leva em consideração o INPC e o PIB consolidado de dois anos anteriores. Isso significa que o valor do salário mínimo será ajustado para acompanhar a inflação e o crescimento econômico do país.

Impacto na economia

O reajuste do salário mínimo tem um impacto significativo na economia brasileira, pois afeta diretamente a renda de milhões de trabalhadores. Além disso, como muitos benefícios sociais são atrelados ao valor do salário mínimo, um aumento neste valor também resulta em um aumento nos gastos governamentais.

Política de Valorização do Salário Mínimo

A política de valorização do salário mínimo, desde quando foi implementada, obteve um aumento real de 77,2% entre 2002 e 2016. Esse aumento tem um impacto significativo, especialmente entre as pessoas mais pobres e, em particular, entre as mulheres. Portanto, a valorização do salário mínimo é uma ferramenta eficaz no combate às desigualdades sociais.

Salário Mínimo e Gênero

As mulheres, que geralmente recebem salários menores, são as maiores beneficiadas pela política de valorização do salário mínimo. Isso se deve ao fato de que muitas mulheres têm que lidar com a dupla jornada de trabalho e cuidados domésticos, o que as coloca em uma situação desvantajosa no mercado de trabalho.

Salário Mínimo e Redução da Pobreza

O aumento do salário mínimo tem um impacto positivo na formação do mercado de trabalho e na distribuição da renda, no combate à pobreza e na promoção do bem-estar social. Ele também atua como um redutor das desigualdades de renda e promove o desenvolvimento regional e local.

Salário Mínimo e Benefícios Sociais

O salário mínimo é de grande importância para a determinação dos rendimentos de mulheres, de jovens, de trabalhadoras domésticas, de responsáveis pela família, de residentes em localidades mais vulneráveis e de pessoas que trabalham na informalidade. Ele também tem um papel crucial no sustento dos beneficiários de aposentadorias, pensões e programas sociais.

Salário Mínimo e Trabalho Doméstico

No trabalho doméstico remunerado, por exemplo, no final de 2022, mais de 5.833 milhões de mulheres recebiam, em média, R$ 1.076, o que equivalia a 88,8% do salário mínimo vigente à época. A maioria delas, 75%, recebia até um salário mínimo.

Salário Mínimo e Seguridade Social

Entre os beneficiados pela Seguridade Social, 67,6% recebiam até um salário mínimo. O salário mínimo é também extremamente importante para os benefícios sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é recebido por 5.260 milhões de idosos.

O Impacto do Aumento do Salário Mínimo

O aumento do salário mínimo contribui para o crescimento do consumo das famílias, reduz a insegurança alimentar e pode impulsionar a geração de mais empregos. Ele tem um efeito positivo na ampliação dos gastos e das capacidades de produção locais, o que contribui para o crescimento econômico agregado.