Sam Alvey ‘nunca se incomodou’ com as críticas que enfrentou durante a seqüência de derrotas no UFC, revela frustração com o ‘podre’ BKFC

Sam Alvey realmente leva o copo meio cheio a um novo nível.

Raramente visto sem um sorriso no rosto – daí o motivo de seu apelido, “Smile’n” Sam Alvey – o veterano de 37 anos se despediu de sua carreira no UFC há pouco mais de um ano, mas não diminuiu o ritmo desde então. . Ele conquistou uma vitória em sua primeira luta pós-UFC e depois nocauteou em sua estreia no Karate Combat.

Essas vitórias colocaram Alvey de volta no caminho certo depois de sofrer uma sequência de quatro anos e nove lutas sem vitórias que prejudicou sua última passagem pelo UFC. Por mais decepcionante que tenha sido sair assim, Alvey ainda encontra uma maneira de dar um toque positivo ao seu tempo na promoção.

“Eu fui o lutador mais bem-sucedido de todos os tempos”, disse Alvey ao MMA Fighting. “Fiz 25 lutas na maior organização do mundo. Nunca segurei o cinturão, mas consegui ficar entre os 10 primeiros. Me saí melhor no meu esporte do que a maioria das pessoas em qualquer esporte do qual fazem parte.”

É difícil argumentar contra essa lógica, considerando que a maioria dos lutadores sonha apenas em chegar ao UFC, muito menos passar nove anos lá.

Claro, Alvey ouviu as críticas dos fãs sobre como o UFC continuava dando a ele chances de voltar aos trilhos, apesar de outros veteranos terem sido cortados depois de apenas uma ou duas derrotas na promoção. Segundo Alvey, o barulho externo nunca serviu de distração, muito menos de aborrecimento, pois ele sabia que conquistava todas as oportunidades que recebia.

Seja avançando em cima da hora ou enfrentando adversários que ninguém mais faria, Alvey nunca recusou a ligação do UFC. E não se engane, ele entrava em todas as lutas convencido de que venceria.

“Isso nunca me incomodou”, disse Alvey. “A cada momento, parecia que eu iria quebrar a maldição, iria quebrar a sequência, iria sair por cima. Isso não aconteceu, mas nem por um momento senti que não era bom o suficiente para quebrar aquela maldição. Até hoje, sinto que poderia enfrentar qualquer homem do planeta e vencê-lo em qualquer dia específico.

“Sean Strickland e eu somos amigos e já o vencemos antes. Sinto que poderia vencê-lo novamente. Isso aconteceria na luta pelo título? Não sei. Eu não apostaria em mim porque o Sean é muito bom, mas já o venci no passado. Eu sei que poderia ser falado quando você fala sobre lutadores talentosos. Então isso nunca me incomodou.”

Alvey entende que os esportes de combate funcionam segundo o princípio “o que você fez por mim ultimamente” e, nas últimas nove lutas no UFC, ele não conseguiu vencer.

Dito isso, Alvey ainda se orgulha de quase todas as performances – ele confessa que sua última luta no UFC foi apenas um chute no traseiro – mas ele nunca se sentiu oprimido ou deslocado e ainda havia muitas pessoas apoiando-o.

“Eu entendo que os fãs de MMA estão sempre buscando o melhor agora e o que eles fizeram por mim agora, e esses caras são fáceis de ignorar”, disse Alvey. “Recebo muito amor nas minhas redes sociais e quando conheço pessoas. Ainda assim, sempre que vou a algum lugar, sou reconhecido pelo menos uma ou duas vezes, e é uma sensação muito gratificante saber que o que fiz, o que passei a vida fazendo foi apreciado por mais pessoas do que não.

Apesar das dificuldades que enfrentou no UFC, Alvey nunca pensou em se aposentar após completar seu contrato. Ele imediatamente começou a receber ligações de promotores interessados ​​em contratar seus serviços e não demorou muito para começar a encontrar brigas.

Mais do que tudo, Alvey se recusou a deixar seu histórico mostrar que sua carreira terminou sem vitória nas últimas nove lutas.

“Isso estava muito em minha mente, em minha alma”, disse Alvey. “Eu sei o quanto sou bom. Eu sei o que fiz para realizar o que conquistei. Eu não estava saindo em uma maré vermelha. No Tapology, se você perder, fica vermelho; se você vencer, é verde. Eu não ia sair com todo aquele vermelho. Eu estava saindo para provar que ainda sou bom o suficiente para sair com a maioria das pessoas.”

Embora estivesse aberto a todas as ofertas, Alvey revelou que esteve muito perto de fazer a transição do MMA para a luta corpo a corpo depois de começar a falar com o BKFC. Infelizmente, Alvey afirma que a promoção o manteve pendurado durante a maior parte do ano, sem nunca realmente contratá-lo ou marcar uma luta.

“O BKFC meio que desperdiçou um ano da minha carreira depois do UFC”, disse Alvey. “Então eles teriam que apresentar uma oferta realmente boa [if they wanted me now] porque eles meio que me irritaram no ano passado. Os caras podres, eles foram muito legais comigo. Disseram que faríamos algo acontecer e perguntaram o que eu queria, dei um número grande esperando que um número menor voltasse. Eles disseram: ‘Veremos o que podemos fazer.’ Eles disseram: ‘Encontramos uma briga na Rússia, eles querem uma parte de você.’ Eu disse OK, lutarei na Rússia. Foi avisado com duas semanas de antecedência no dia de Natal na Rússia e eles queriam um ex-lutador de 205 libras do UFC, e então a Rússia disse não.

“O BKFC ficava dizendo: ‘Junho, lutaremos por você’. Eu disse OK, recusei algumas outras lutas, e então June veio e foi e nada. Então foi: ‘Não quisemos dizer junho, será agosto’. OK, agosto. Eles ficavam dizendo que estava chegando, estava chegando, estava chegando, e então nada aconteceu. Foi muito perturbador. Porque fiquei emocionado em trabalhar com eles.”

Assim que o sonho do BKFC morreu, Alvey voltou sua atenção para o Karate Combat depois de assistir o velho amigo e veterano do Bellator Raymond Daniels lutar lá. Alvey entrou em contato e logo a promoção mostrou interesse em assinar um acordo com ele.

Ele finalmente nocauteou em sua estreia e agora Alvey tem orgulho de chamar o Karate Combat de sua casa, embora ainda esteja aberto a qualquer outra oferta que possa surgir em seu caminho – incluindo um retorno de última hora ao UFC.

“Estou esperando mais [with Karate Combat]”, disse Alvey. “Eles me trataram muito bem. Foi um prazer trabalhar com eles e assinei um contrato com eles.”

“Esse seria o sonho [to return to the UFC]. Isso não acontece com frequência. Não fui cortado, mas não fui recontratado. Isso nunca acontece. Eu adoraria a oportunidade. Por mais que eu ame o Karate Combat e queira fazer com que a promoção deles seja tão boa quanto realmente é, ser aquele cara que receberia uma ligação novamente do UFC, isso realmente faria meu coração [happy].”