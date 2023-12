Sam Asghari questionado sobre Britney e Jamie Spears possivelmente se reconciliando

TMZ. com

Britney dar Jamie Spears possivelmente reconciliar é algo Sam Asghari certamente tem uma opinião sobre, mas fazer com que ele compartilhe… bem, isso é outra história, especialmente quando o cara está com o Natal em mente.

Tiramos o ex-marido de Britney na quarta-feira em Los Angeles, logo após nossa reportagem sobre Brit se animando com a ideia de enterrar a machadinha com seu velho após sua recente amputação de perna.

Seu desligamento pode ser um sinal de que ele parou de falar sobre BS e seu drama familiar, mas o mais provável é que ele e sua ex concordaram em não falar um do outro em público.

Lembre-se, Britânico Sam pediu o divórcio no início deste ano – e no final do mês passado, soubemos que eles estavam perto de um assentamento. Então, faz sentido que ele não esteja tentando afundar nenhum navio de boca aberta.