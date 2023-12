Sam Haskell Jr., acusado de matar esposa e sogros, sem camisa no tribunal

O oficial dentro do tribunal disse que Haskell Jr. não estava com camisa por ideação suicida… explicando que inicialmente ele usava apenas um colete de velcro que não tinha material para engasgar ou se machucar, mas o colete ficava caindo, então foi tirado.

Como informamos, Haskell Jr. foi atingido com 3 acusações de assassinato no mês passado, em conexão com a morte de sua esposa de 37 anos, Nóse seus pais… 72 anos Gaoshan Li e 64 anos Yan Xiang Wang.