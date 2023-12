Sampson Lewkowicz: Benavidez e Canelo podem fazer a melhor luta de todos os tempos

Sansão Lewkowiczo promotor de David Benavideza mais nova sensação do boxe, atualizou as negociações para a nova ‘luta do século’.

Lewkowicz não pensa Canelo tem medo, mas quer evitar riscos, e o uruguaio de 72 anos é um dos principais promotores do mundo.

Canelo Alvarez é chamado de ‘barato’ por presentear crianças mexicanas com notas de US$ 50Instagram: @SUPERCARSGDL

Entre os muitos boxeadores que trabalham com o Sampson Boxing está David Benavidezum dos lutadores mais temidos e também campeão interino dos super-médios do Conselho Mundial de Boxe (WBC).

O lutador norte-americano nascido no México quer lutar contra Canelo Álvarez isso seria um sucesso de bilheteria e que Lewkowicz ainda está negociando.

Como casamenteiro, o uruguaio trouxe Manny Pacquiao para os EUA e como promotor fez o mesmo com ‘Maravilla’ Martinez.

Pergunta: Quais são as novidades da luta entre David Benavidez e Canelo Alvarez?

Responder: É uma luta que todos querem ver, mas é muito difícil atingir esse objetivo. No passado aconteceu com Roy Jones Jr. e Dariusz Michalczewski, o que nunca aconteceu. Há muitas brigas que nunca aconteceram por causa de problemas econômicos ou derivativos.

P. E que problemas enfrentamos neste caso?

A. É o primeiro caso em 30 anos de boxe que não entendo, porque o campeão recebeu uma oferta muito grande e neste momento ainda está negociando uma oferta ainda maior que a anterior, enquanto seu adversário [Benavidez] é o único desafiante que tem, teve ou terá, que não se importa com o dinheiro.

David ‘O Monstro Mexicano’ já está ganhando milhões e não tem problemas em continuar cobrando. O problema não vem do dinheiro que o desafiante cobra, o problema vem do outro lado.

P. Mas se por exemplo Floyd Maywether deu oportunidade a Canelo quando o primeiro era a estrela, porque agora Canelo não a dá a Benavidez, ainda mais quando este último é o desafiante obrigatório do WBC?

A. Eu tenho fé que Maurício Sulaiman [WBC president] faremos todo o possível para dar não só Benavidezmas o mundo inteiro, uma grande luta obrigatória e mundial para as pessoas curtirem e para quem não assiste boxe ter que ver.

Com ‘Maravilla’ Martinez consegui isso, que pessoas que não tinham visto boxe, começaram a ver, principalmente na Argentina. […] Canelo deveria abrir uma porta para o mundo para que outros aproveitem e assistam ao boxe, porque é o esporte mais leal que existiu e existe neste momento.

É um desporto muito leal e restrito na minha querida Espanha. É um desporto que tira os jovens dos maus hábitos, dos quais não aproveitam.

Lewkowicz e Benavidez.

P. Você que está por dentro das negociações, acha que essa luta pode ser feita em 2024?

A. Pessoalmente, isso nunca vai acontecer; numa base empresarial, isso nunca vai acontecer.

Minha previsão é que será outro Roy Jones Jr. vs. Dariusz Michalczewski. Naquela época não existia toda essa coisa de redes sociais, mas muita gente queria essa grande briga que nunca aconteceu.

P. David Benavidez já é uma estrela do boxe hoje?

A. Ele ganhou respeito porque o oferecemos a boxeadores como Planta ou Andrade, que são os mais bem classificados, e ele os venceu de longe. Eles estavam lá há muito tempo e eram campeões mundiais.

P. Você acha que o recorde invicto de Mayweather fez com que muitos boxeadores evitassem algumas lutas para salvaguardar seu recorde o maior tempo possível?

A. Eu penso MayweatherA carreira de foi espetacular. Ele é um dos poucos boxeadores que se aposentou na hora certa, como Humberto González.

Esperemos que aqueles boxeadores invictos que se aposentaram na hora certa voltem. Muitos deles perdem no final da carreira porque não saíram na hora certa, mas Mayweather foi inteligente.