San Francisco Giants competirá com Los Angeles Dodgers e Shohei Ohtani indo atrás de Yoshinobu Yamamoto

O Spring Training da MLB nem começou mas já há uma corrida na National League West entre o Los Angeles Dodgers e Gigantes de São Francisco para quem terá o melhor arremessador japonês.

O contrato histórico entre o Dodgers e Shohei Ohtani agora é oficial, com valor total de 700 milhões de dólares, mas com diferimentos que o fazem ganhar apenas 20 milhões de dólares no total entre 2024 e 2033.

Não há dúvida de que isto permitirá Dodgers para fazer mais contratações, dando-lhes flexibilidade na folha de pagamento e outro grande agente livre é, sem dúvida, o arremessador Yoshinobu Yamamotoque também poderia chegar a Los Angeles com o compatriota Ohtani.

Mas de acordo com informações da ESPN Buster Olneyo Dodgers‘rivais de longa data, os Gigantesse reuniram para negociar com Yamamoto último domingo.

Eles o veem como seu principal alvo neste inverno, depois de perder na corrida para assinar Ohtani.

No entanto, a concorrência será feroz, pois é relatado que não só o Dodgers estão atrás dele, mas também o Ianques de Nova Iorque e Mets de Nova York também. Eles terão reuniões com o arremessador nos próximos dias.

Ao todo, um total de sete equipes que iriam seriamente para Yamamoto enquanto procuram reforçar suas posições de arremesso para garantir que manterão as corridas ganhas permitidas baixas em 2024.

Yamamoto não é uma contratação de baixo orçamento

Yamamoto não será barato para adquirir e seu preço teria aumentado substancialmente após ter sido publicado pelo Búfalos Orixpassando de talvez um contrato de 200 milhões de dólares para agora ser avaliado em quase 300 milhões de dólares.

Melhorar ainda mais seu próprio valor é o fato de que Ohtani agora está fora do mercado, o que significa que um peixe grande saiu do lago, o que permitirá ao jogador da Nippon Professional Baseball League cobrar uma taxa mais alta.

Yamamoto dominou o NPB à vontade nos últimos anos, com um recorde de carreira de 70-29 vitórias e derrotas, 1,82 ERA e 986 eliminações em sete temporadas.

Ele ganhou dois MVPs da Pacific League, três prêmios Eiji Sawamura (o equivalente ao Cy Young Award) e três Triple Crowns consecutivas de 2021 a 2023.