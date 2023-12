Sandor Martin manda mensagem ao campeão Devin Haney: Ele sabe que sou a luta que ele precisa

Sandro Martins (41-3-0-0, 14 KOs) pode enfrentar o novo campeão dos superleves Devin Haney (31-0-0, 15 KOs) em breve, embora ele deva primeiro vencer sua luta em 16 de dezembro contra Mohamed El Marcouchi (29-3-0, 12 nocautes).

Se conseguir isso, ‘Arrasandor’ manterá seu status de candidato número um ao título do Conselho Mundial de Boxe (WBC) que Devin “The Dream” Haney acaba de ganhar. Haney é por mérito próprio um dos lutadores mais badalados do boxe e acaba de ser proclamado campeão na segunda categoria.

O americano definitivamente desocupou o título dos leves, citando que Gervonta Davis‘ a equipe não estava disposta a fazer uma grande briga e estava em busca de novos desafios. O WBC concedeu-lhe ir direto para o cinturão detido por Aparentemente Prograiscom a condição de que o vencedor o defendesse contra o candidato mais bem classificado, Sandor Martin.

“Parabenizo ele por ser campeão de uma segunda categoria de peso, porque isso é algo que está ao alcance de poucos”, disse Martin ao MARCA. “E eu diria a ele que se ele quer uma luta de alto nível, como a que procura com alguém que vai exigir dele tanto física quanto mentalmente no boxe, ele sabe que eu sou a luta que ele precisa”.

Martin, de 30 anos, é hoje um superleve talentoso, com um estilo e recursos com os quais tem conseguido ‘domar’ Mikey Garcia ou Teofimo Lopez.

Este último tentou usar a luta contra o espanhol como trampolim e sua estratégia explodiu na sua cara. O duelo terminou com uma polêmica decisão dividida em favor do norte-americano nascido em Honduras, que foi testemunhada por um atordoado Madison Square Garden.

Martin conquistou sua posição atual e seu futuro encontro com Haney, que já está tentado por Ryan Garcia, Gervonta Davis, Jaron Ennis e o próprio López. Nesse sentido o WBC deve permanecer firme e fiel ao acordo e ‘The Dream’ por sua vez teria que permanecer no superleve. É assim que o lutador espanhol vê:

“Espero que ele não saia de sua posição”, continuou Martin. “Porque quero ser campeão mundial enfrentando os melhores e Haney é um dos melhores do mundo e quero me comparar com ele.

“Sei que tenho as ferramentas necessárias para vencê-lo e fazer uma grande luta, então espero que essa luta se concretize. Tudo depende da permanência dele nesta categoria de peso, então temos que aguardar a decisão dele”.

Martin respeita Haney

O recorde de Haney fala por si com 31 lutas e 31 vitórias aos 25 anos, ao mesmo tempo que ele também foi campeão indiscutível dos leves e campeão na categoria superleve. Se Martin acertar o arremesso, ele estará ciente do adversário à sua frente em Haney.

Não há dúvida de que a master class de Haney contra o Prograis está sendo reconhecida em todo o mundo, e a qualidade do novo campeão também é algo que Sandor vem destacando há algum tempo.

“A luta do Haney contra o Prograis foi uma exibição magistral do esporte. Ele controlou todos os aspectos da luta e anulou cem por cento o adversário. e merecia ser campeão.

“Ele é um boxeador muito bom; ele provou isso ao longo de sua carreira. Ele tem as ferramentas para ser considerado uma espécie de novo Açúcar Ray Leonard. Ele é rápido, é inteligente, anda bem no ringue, sabe o que é o boxe, e está acompanhado por uma equipe fantástica ao seu redor, tem um ótimo corner.

“É por isso que eu adoraria enfrentá-lo. Sei que posso dar-lhe uma luta um contra um e levá-lo ao limite tanto física quanto mentalmente. Quero mostrar ao mundo que estou pronto para estar nesse nível. e ser o novo campeão.”