Sapore OFERECE mais de 140 EMPREGOS; Veja a lista!

A Sapore, empresa que é primeira multinacional genuinamente brasileira de restaurante corporativo, está recrutando novos funcionários (as) para compor a sua equipe. Isto é, caso esteja buscando uma recolocação no mercado profissional, verifique algumas das oportunidades na lista abaixo:

Auxiliar de Vidraceiro – Campo Limpo Paulista – SP – Zeladoria;

Encanador (a) Industrial – Campinas – SP – Instalações em Geral: Instalar e reparar tubulações, válvulas e outros equipamentos de encanamento industrial de acordo com os projetos e especificações estabelecidas. Realizar inspeções regulares em sistemas de encanamento para identificar e corrigir qualquer vazamento, obstrução ou dano;

Mecânico (a) de Manutenção – Jundiaí – SP – Manutenção Mecânica;

Mecânico (a) de Manutenção – Campo Limpo Paulista – SP – Manutenção Mecânica;

Gerente de Unidade – Nutricionista – Arapongas – PR – Cozinha;

Oficial de Cozinha – Rio de Janeiro – RJ – Cozinha;

Oficial de Cozinha – Jundiaí, Cotia e Osasco – SP – Cozinha;

Cozinheiro (a) -Vila Velha e Vitória – ES – Cozinha;

Gerente de Unidade – Nutricionista – Rondonópolis – MT – Cozinha;

Nutricionista – Cuiabá – MT – Cozinha;

Oficial de Serviços – Arapongas – PR – Limpeza;

Oficial de Cozinha – Arapongas – PR – Cozinha;

Açougueiro (a) – Hortolândia – SP – Açougue;

Açougueiro (a) -Sumaré – SP – Açougue;

Estoquista – Valinhos, Vinhedo e São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Chefe de Cozinha – Valinhos – SP – Cozinha;

Auxiliar Administrativo – Osasco – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Brasília – DF – Lojas / Shopping.

Contando mais informações sobre a Sapore, é válido frisar que a empresa foi fundada em 1992. Ao longo do tempo, transformou a alimentação coletiva em restaurantes corporativos e segue inovando no segmento de Food Service com soluções para empresas, indústrias, escolas, hospitais e eventos. Ao todo, são mais de 1.3 milhão de refeições diariamente em todo Brasil, México e Colômbia.

Além disso, com produtos inovadores, a marca atende grandes e reconhecidas empresas em todo o Brasil. Com mais de 16 mil colaboradores, um dos grandes diferenciais da Sapore é maneira como é vista pelo mercado.

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Sapore, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



