Saque do Abono Salarial 2023: Prazo está chegando ao fim; saiba como garantir até R$1.320

O prazo para o saque do abono salarial Pis/Pasep está chegando ao fim em 2023. Os trabalhadores elegíveis que receberam o benefício de até R$ 1.320 têm menos de um mês para retirar o dinheiro de suas contas bancárias. Neste artigo, vamos discutir como o valor do abono salarial foi construído em 2023, como foi efetuado o pagamento e o que esperar para o próximo ano.

Como foi construído o valor do PIS/PASEP em 2023?

Pela legislação, o valor do abono salarial Pis/Pasep não pode ser maior do que o salário mínimo do ano em questão. Em 2023, após o aumento do salário mínimo, o valor máximo do abono Pis/Pasep foi de R$ 1.320 para aqueles que trabalharam durante os 12 meses de 2021. O valor é proporcional ao número de meses trabalhados durante o ano-base, sendo que quem trabalhou no mínimo 30 dias recebeu R$ 110,00.

Como foi efetuado o pagamento do Abono Pis/Pasep em 2023?

O Pis, pago pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores do setor privado, foi liberado seguindo a ordem dos meses de nascimento. Os primeiros depósitos aconteceram em 15 de fevereiro para os que nasceram em janeiro e fevereiro. Já o PASEP, abono pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos, seguiu a ordem do último dígito de inscrição. Dessa forma, os trabalhadores com inscrição final 0 também receberam em 15 de fevereiro.

É importante ressaltar que o padrão de datas de pagamento do Pis/Pasep em 2023 provavelmente será seguido para o pagamento em 2024. Portanto, é essencial que os trabalhadores estejam atentos ao calendário de divulgação para o próximo ano.

Como deve funcionar o Abono Pis/Pasep em 2024?

Ainda não há um calendário oficial divulgado pelo Ministério do Trabalho para o Pis/Pasep 2024. No entanto, a expectativa é que ele siga a mesma dinâmica dos anos anteriores, com o início dos pagamentos em fevereiro e término em dezembro. O valor do benefício também deve continuar sendo proporcional aos meses trabalhados no ano-base, seguindo o limite do salário mínimo do ano em questão.

Consultas e informações sobre o Pis/Pasep



Para facilitar a vida do trabalhador e evitar deslocamentos desnecessários, as consultas sobre o PIS podem ser realizadas no site da Caixa Econômica Federal e as do PASEP, no site do Banco do Brasil.

Aproveite o benefício ao máximo

O abono salarial Pis/Pasep é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros. Em 2023, o prazo para o saque está chegando ao fim, e é fundamental que os trabalhadores elegíveis garantam o recebimento do valor de até R$ 1.320. Além disso, é necessário ficar atento ao calendário de pagamento para o próximo ano, que deve seguir a mesma dinâmica dos anos anteriores.

A era digital trouxe facilidades para o acesso às informações sobre o Pis/Pasep, permitindo que os trabalhadores consultem seus benefícios de forma rápida e prática. Com as consultas disponíveis nos sites da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, os trabalhadores podem se manter informados e evitar deslocamentos desnecessários.

Garanta o recebimento do seu abono salarial e esteja atualizado sobre os prazos e informações do Pis/Pasep para aproveitar ao máximo esse benefício tão importante para os trabalhadores brasileiros.