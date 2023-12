Sauce Walka é preso depois que policiais líderes são uma perseguição em alta velocidade de 130 MPH

Rapper de Houston Caminhada do Molho está em liberdade sob fiança depois que a polícia diz que ele tentou fugir em alta velocidade… apenas para se encontrar no hospital depois de bater seu carro.

O Gabinete do Xerife do Condado de Harris nos disse que os policiais observaram Sauce ultrapassando o sinal vermelho na noite de quarta-feira e tentaram pará-lo – mas ele fugiu, atingindo uma velocidade máxima de 130 mph durante uma perseguição que durou pouco mais de 2 milhas.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Sauce acabou tendo alta do hospital e foi autuado no Centro de Processamento Conjunto do Condado de Harris por crime de evasão em um veículo.