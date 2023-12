Scania OFERECE EMPREGOS presenciais e híbridos; Saiba mais!

A Scania, famosa empresa de origem sueca líder em soluções de transporte sustentável, com 128 anos de história na fabricação de caminhões pesados e ônibus, motores industriais e marítimos, está com ótimas vagas abertas!

Sendo assim, caso você esteja em busca de uma recolocação profissional, vale a pena consultar a lista de oportunidades disponíveis abaixo:

Analista de Comunicação & Marketing Digital Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Controladoria Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Controladoria – Vinhedo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Experiência do Cliente – São Bernardo do Campo – SP e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar Serviço Alimentação – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Manutenção – Mineiros – GO – Efetivo;

Operador (a) de Processo – Pintura – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Técnico Logística – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção Mecânica – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção Mecatrônica – Transmissão – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Montagem – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Qualidade / Controlador (a) – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Scania

Falando um pouco mais sobre a Scania, podemos frisar que a empresa lidera a mudança para um ecossistema de transporte mais sustentável, criando um mundo de mobilidade melhor para os negócios, sociedade e meio ambiente.

Com mais de 52 mil colaboradores em cerca de 100 países em todo o mundo, a Scania concentra unidades de produção na Europa, América Latina e Ásia.

Em 1957, a Scania tomou a decisão de inaugurar no Brasil a primeira planta fora da Suécia. A Scania Latin America fica em São Bernardo do Campo, com uma área de cerca de 400mil m², e é a única planta fora da matriz a produzir o produto completo.

Na unidade, mais de 4000 colaboradores atuam nas Fábricas de Cabinas, Chassis, Motores, Transmissão, além da área de Pesquisa & Desenvolvimento e áreas administrativas, produzindo e exportando veículos e componentes para toda a América Latina, África, Ásia e Oriente Médio.



Como enviar o seu currículo?

Para tentar se candidatar em uma das vagas da Scania, é necessário CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

