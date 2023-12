Scarlett Johansson e Colin Jost apresentam festa de Natal repleta de estrelas em Nova York

Scarlett Johansson era apenas o alvo Colin Jost‘s piadas no ‘SNL’, mas a esposa não está brava com o marido – na verdade, os dois acabaram de organizar uma grande festa de Natal … com celebridades a reboque.

O casal organizou uma grande festa na quinta-feira em Nova York, no The Flatiron Room, em Manhattan, e parece que eles convidaram todos os seus amigos famosos para uma festa antes do Natal – ao que uma tonelada de celebridades agradeceu alegremente.

Foi uma espécie de desfile de amantes aqui… não apenas ScarJo e CoJo foram vistos, mas também Chris Evans e a esposa dele Alba Baptista — para não mencionar Alex dar Hilaria Baldwin.

O mesmo vale para Jon Hamm e Kieran Culkin, que estavam com seus entes queridos … e, aliás, também tivemos um vislumbre de Greta Gerwig e Noah Baumbach, que recentemente se casaram. Eles parecem tão felizes quanto possível na vida de casados.

De qualquer forma, outros grandes sucessos estavam rodando sozinhos para esse filme… como Chris Rock, Sarah Silverman, Bill Murray, Sal Vulcano e Rachel Dratch. Uma mistura de poder estelar, de fato.

Parece que foi uma espécie de reunião do ‘SNL’, e alguns convidados/anfitriões também foram convidados. Isso também confirma o óbvio… há muitas celebridades na Big Apple nos feriados. Comparada a Los Angeles, onde é um pouco frio, Nova York parece totalmente gelada.

De qualquer forma, a única coisa interessante sobre isso é que Scarlett claramente é uma boa esportista depois de ser criticada no programa de TV do marido. Lembre-se, seu co-apresentador do ‘Weekend Update’, Michael Che, o fez ler uma piada que ele havia escrito na semana passada… onde ele incendiou seus ‘pequenos filmes de arte’.

Parece que ela consegue lidar com os socos e mais alguns… porque ela não está fora de forma.