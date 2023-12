Scooter Braun critica artistas populares por permanecerem calados sobre reféns israelenses

Scooter Braun está convocando celebridades da indústria musical… exigindo que façam mais com suas grandes plataformas para ajudar os reféns israelenses no Oriente Médio.

O executivo musical sentou-se com Rachel Goldberg a mãe de Hersh Goldberg-Polin, um refém israelense que está detido em Gaza há 76 dias. Rachel diz que está lutando para conseguir que grandes celebridades ajudem a divulgar seu filho, dizendo: “o silêncio da indústria musical tem sido tão ensurdecedoramente palpável para nós”.

De acordo com Scooter e Rachel… as celebridades hesitam em falar sobre o assunto devido às nuances do conflito entre Israel e a Palestina – mas Scooter diz que essa não é uma razão válida para ficar quieto.