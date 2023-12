Se você tiver ESTA MOEDA de 10 Centavos saiba que ela vale até 1100 vezes mais

Você sabia que uma simples moeda de 10 centavos pode valer uma pequena fortuna? Este é o fascinante mundo da numismática, a ciência que estuda moedas e cédulas do ponto de vista histórico, artístico e econômico.

O que é Numismática?

A numismática é o estudo de moedas, cédulas e medalhas. Ele pode ser tanto uma ocupação acadêmica, estudando a história e a arte das moedas, quanto um passatempo, colecionando moedas por prazer ou lucro.

“Numismática é a ciência que tem por objeto de estudo as moedas e as medalhas” – Instituto Brasileiro de Numismática

A numismática está ganhando popularidade no Brasil, com muitas pessoas dispostas a pagar caro por moedas com valores faciais baixos, mas com características únicas.

O Fascínio da Numismática

Os numismatas, ou colecionadores de moedas, valorizam moedas raras pelos seus méritos históricos, artísticos e econômicos. Às vezes, o valor de uma moeda pode ser elevado devido a detalhes como idade, quantidade cunhada, condição da moeda e até mesmo um erro de fabricação.

O que os Colecionadores Buscam

Os colecionadores de moedas buscam características específicas, como:



Moedas fabricadas para datas comemorativas; Moedas com erro de cunhagem ou fabricação; Moedas com poucos exemplares produzidos; Moedas com poucas unidades em circulação no país.

Se uma moeda possui uma ou várias destas características, ela provavelmente terá um alto valor de mercado.

A Moeda de Dez Centavos que vale 1100 vezes mais

Um exemplo de moeda que disparou em valor por conta de um erro de produção é uma moeda de 10 centavos. O erro é o reverso da moeda em 90º(reverso horizontal).

Assista ao vídeo abaixo EXCLUSIVO do portal Notícias Concursos para conhecer esta moeda, aprender identificar o erro e saber todos valores:

Como Vender Moedas Raras

Se você possui moedas raras e está interessado em vendê-las, existem algumas coisas que você deve saber.

Primeiramente, a condição da moeda é crucial. Moedas sem arranhões, com a imagem limpa e sem manchas, e que possuem todos os traços e marcas de fabricação, são as mais procuradas pelos colecionadores.

Em segundo lugar, é importante manter a moeda em algum tipo de proteção, como um saquinho ou papel filme, para garantir que ela mantenha sua forma original.

Por fim, existem vários sites especializados onde você pode listar suas moedas para venda. E lembre-se, muitos colecionadores estão dispostos a pagar um bom preço por moedas raras!

Onde Vender Moedas Raras?

Existem diversas formas para vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos de Facebook, marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee) e venda direta para colecionadores também são uma excelente plataforma para vender moedas raras.

Venda de Moedas pelo Facebook

No Facebook é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras.

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Caso tenha interesse em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção também é anunciá-las nessas plataformas de vendas. Muitas pessoas comercializam diariamente moedas pela Shopee e Mercado Livre.

Venda de moedas para colecionadores

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas moedas.