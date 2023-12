Se você tiver ESTAS MOEDAS das OLIMPÍADAS saiba quanto pode Faturar

A numismática é um campo fascinante que combina história, cultura e economia, com foco especial no colecionismo de moedas e cédulas. No Brasil, o mercado numismático tem ganhado cada vez mais atenção, especialmente com a descoberta de que algumas moedas olímpicas de 1 real podem ter um valor impressionante. Vamos mostrar agora o valor potencial das moedas de 1 real das Olimpíadas de Futebol e Vôlei. Leia até o final e se surpreenda.

Entendendo a Numismática

Os numismatas, também conhecidos como colecionadores de moedas, atribuem valor a essas peças com base em seus significados históricos, artísticos e econômicos. O valor de uma moeda pode ser influenciado por diversos fatores, como:

Idade da moeda Quantidade produzida Condição da moeda Presença de erros de fabricação

Esses detalhes podem ter um impacto significante no valor de uma moeda e são cruciais para qualquer colecionador.

A Importância da Conservação de Moedas

A condição de uma moeda é um fator crucial para determinar seu valor. Moedas bem preservadas, sem sinais de desgaste ou manipulação, são geralmente mais valiosas. Portanto, é importante manter suas moedas em boas condições, armazenando-as adequadamente e evitando manuseá-las desnecessariamente.

Moedas Olímpicas de 1 Real que Podem Valer Muito acima do seu valor facial

Existem duas moedas olímpicas de 1 Real que podem valer juntas até R$1.000: a moeda de 1 real de Futebol e a moeda de 1 real de Vôlei.



Quanto valem as Moedas de 1 Real do Futebol e do Vôlei?

Como Conservar sua Moeda

Para manter a sua moeda em bom estado, é recomendável armazená-la em um local seco e fresco, longe da luz direta do sol. Além disso, você pode usar um saquinho de plástico ou envolver a moeda com papel filme para preservar sua forma original.

Venda de Moedas Raras

Se você possui uma moeda rara e deseja vendê-la, é importante considerar o estado da moeda. Coletores preferem moedas sem arranhões, com imagens nítidas e sem manchas, e com todas as marcas de cunhagem intactas.

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Existem várias formas de vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos do Facebook, marketplaces online como Mercado Livre e Shopee, e vendas diretas para colecionadores também são excelentes plataformas para vender moedas raras.

Venda de Moedas pelo Facebook

No Facebook, você pode encontrar muitos grupos focados na compra e venda de moedas raras.

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

O Mercado Livre e a Shopee são plataformas de venda online onde você pode listar suas moedas para venda. Muitas pessoas comercializam moedas diariamente nestes sites.

Venda de Moedas para Colecionadores

Existem muitos colecionadores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Recomenda-se pesquisar online ou consultar um especialista para encontrar colecionadores adequados.