Sean Brady explica por que Ian Machado Garry critica os lutadores da maneira errada: ‘Os verdadeiros não gostam dessa merda’

Sean Brady espera enfrentar Ian Machado Garry na próxima vez, após sua grande vitória no UFC Austin.

Brady voltou pela primeira vez em mais de um ano e dominou Kelvin Gastelum rumo à vitória por finalização no terceiro round no último sábado. O lutador de 31 anos convocou uma luta com Garry – que enfrenta Vicente Luque no UFC 296 ainda este mês – e foi questionado por que Garry está recebendo tantas críticas de outros lutadores, como o atual campeão dos médios Sean Strickland e dos meio-médios. campeão Leon Edwards.

“Acho que ele está fazendo isso consigo mesmo”, disse Brady na segunda-feira A hora do MMA. “Eu tinha um dos meus melhores amigos [in Austin] siga-me com a câmera fazendo certas coisas. Temos que postar nas redes sociais, temos que fazer tudo isso, mas ele está trazendo essas câmeras para essas academias. Ele está indo para o Renegade com esses caras e tentando filmá-los, e fazendo isso no Kill Cliff e falando sobre nocautear sparrings e divulgar imagens de pessoas machucadas e apenas fazer as merdas mais estranhas. Sua equipe deveria ser sua família.

“Eu já estava na minha academia [on Monday], tivemos alguns caras vencendo no fim de semana e eu entrei e parabenizei eles, fiz meu podcast, consultei meu treinador. Tipo, esses caras são minha família, e ele simplesmente anda por aí e vai para todas essas academias diferentes e parece que ele está sempre causando problemas, e eu simplesmente não gosto disso. Eu me sinto como verdadeiros lutadores como eu e times de verdade, eles também não gostam dessa merda. Assim como Henry Hooft e aqueles caras, eles formam um time incrível e sou fã deles. Eddie Alvarez esteve lá anos atrás e eu sempre os vi e parecia que eles eram um grupo super unido, e parece que Ian meio que irritou todos aqueles caras também.

“Eu conheço Brendan Allen, eu sei que Brendan apareceu e disse, tipo, ‘Ei, você está falando sobre nocautear pessoas na academia e fazer todas essas coisas, mas temos imagens de você sendo nocauteado, então você ganhou’ Não gosto de provar o seu próprio remédio. Só acho que os verdadeiros não gostam dessa merda.”

Brady se recuperou de sua primeira derrota no UFC Austin depois de ser parado por Belal Muhammad em outubro de 2022 no UFC 280. Ele diz que passou o ano passado se recuperando de uma infecção grave, além de trabalhar no lado mental do esporte. O lutador com 15-1 acredita ser um dos melhores meio-médios do mundo e agora também tem essa confiança em si mesmo.

Quanto a conseguir o confronto com Garry caso ele tenha sucesso contra Luque, Brady não vê por que isso não pode acontecer.

“Acho que sim”, disse Brady. “Originalmente eu deveria estar lutando contra o Luque e então ele roubou meu oponente, então me enfrentei com o Kelvin. Mas acho que faria sentido. Não sei como ele gostaria estilisticamente. Ele sabe. Ele é inteligente, sabe quem é um bom confronto para ele, quem é um mau confronto para ele, e acho que sou um mau confronto para ele. Espero que ele esteja vendo tudo isso e espero que isso chegue até ele e espero que ele saiba que quero lutar com ele.

“Eu não gosto de falar merda ou algo assim, ele já fez isso com Neil Magny no passado, falando sobre bater nas crianças e colocar Neil na prisão. [a bad spot], e então ele está falando sobre processar lutadores e fazer todas essas coisas, e ele simplesmente me irritou. Então, eu adoraria entrar lá e brigar com ele.”