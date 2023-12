Sean McDermott, do Bills, pede desculpas por usar a analogia terrorista do 11 de setembro para motivar a equipe

Treinador do Buffalo Bills Sean McDermott acaba de emitir um mea culpa … dizendo aos membros da mídia na quinta-feira que ele realmente sente muito por trazer à tona os ataques de 11 de setembro em um discurso motivacional alguns anos atrás.

De acordo com GoLongTD.com Tyler Dunne … A conversa surda de McDermott com seus jogadores aconteceu durante o campo de treinamento do Bills em 2021 – quando ele estava tentando enfatizar ao seu time como ele precisava se comunicar para se unir.