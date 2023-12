Sean O’Malley acha que Conor McGregor não é mais o sorteio do pay-per-view que costumava ser

Durando o ‘Dia do Acerto de Contas‘ evento de boxe em Riade, Conor McGregor enviou uma mensagem severa a Dana White sobre sua potencial luta futura. Ele reclamou do UFC por praticamente transformá-lo em fantasma por meses depois que a USADA deixou a organização. Para ele, isso é um sinal de desrespeito ao atleta de MMA de maior sucesso da história do UFC. McGregor continua sendo o maior sorteio de PPV da história da organização. No entanto, sua vitória mais recente dentro do octógono remonta a 2020, durante o UFC 246. Já se passou um minuto desde que Conor McGregor saiu vitorioso de uma luta. Isso deixa o sangue jovem pensando se Conor ainda tem o que é preciso ou não.

Cristiano Ronaldo ignora Conor McGregor em interação estranha na noite da luta

Sean O’Malley critica Conor McGregor

O campeão peso galo Sean O’Malley derrotou recentemente Aljamain Sterling por nocaute técnico no UFC 292, ele decidiu chamar Conor McGregor em seu vídeo mais recente no Youtube. Não está claro se esta é uma tática para conseguir uma luta contra Conor McGregor, mas Sean O’Malley planeja tudo dois passos à frente de sua concorrência. Isso é o que ele disse sobre McGregor: “Você sabe o que é loucura, Conor está supostamente apenas implorando por uma briga. Dê-me uma luta, deixe-me lutar com o papai’… Eu me pergunto se ele está ganhando tanto dinheiro por luta que é realmente só que não é tão benéfico para o UFC. Como se eles estivessem perdendo dinheiro quando ele luta.”

Se você imaginar uma luta entre os dois, pensaria que o veterano teria uma vantagem sobre o lutador menos experiente. Embora Conor não tenha entrado no octógono desde que sofreu uma fratura na perna enquanto lutava contra Dustin Poirier. O’Malley defenderá o cinturão pela primeira vez contra nomes como Chito Vera no UFC 299, mas se vencer, continuará convocando lendas como Conor McGregor. No que diz respeito à resposta às afirmações de O’Malley, McGregor não parece muito preocupado com nada.