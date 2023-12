Sean Strickland dá ultimato a Ian Machado Garry após suposto confronto com PI

Sean Strickland dá as boas-vindas a Ian Machado Garry para acabar com sua briga pessoalmente, se for esse o caso.

As estrelas do UFC brigaram publicamente depois que Strickland ajudou a espalhar rumores infundados sobre Machado Garry e sua esposa e empresária Layla Machado Garry. Strickland compartilhou recentemente uma aparente mensagem direta de Ian ameaçando processá-lo por assédio e difamação de caráter, o que só aumentou a ira de Strickland.

De acordo com vídeo postado no Instagram pelo campeão peso médio do UFC, ele e Machado Garry estiveram no UFC Performance Institute, em Las Vegas, esta semana e quase ficou feio.

“Fui ao detetive hoje e encontrei o maldito Ian Garry”, disse Strickland. “Estranho, cara, estranho. Ele olhou para mim com severidade, o segurança teve que nos escoltar, merda estranha, estou rindo pra caramba. De qualquer forma, Garry, eu não te odeio, cara, na verdade gosto de você. Eu acho que você é um idiota engraçado. Você me faz rir.

Machado Garry e sua esposa negaram os rumores de que Ian adotou o nome do ex-marido de Layla (Machado é na verdade seu nome de solteira), que Layla escreveu um livro – uma piada de 11 páginas que pode ser comprada na Amazon – projetado especificamente para atrair um marido atleta famoso, e que o ex-marido de Layla atualmente mora com eles.

Apesar de não haver base para as alegações feitas sobre os Machado Garrys, isso não impediu Strickland de continuar, referindo-se a Layla como uma “predador sexual” em um tweet e insistindo que algo está errado com o relacionamento.

“Eu acho que você é um garoto idiota que pegou uma buceta que era boa demais para ele e entrou na cabeça dele e te fodeu”, continuou Strickland. . “Isso te fodeu. Eu olho para você como uma vítima. Eu não quero brigar com você, mano. Estou feliz pelo seu sucesso, estou feliz por você. Mas se você olhar para mim com atenção e estiver sentindo que precisa resolver essa merda e quiser olhar para mim com atenção e é isso que você quer, deslize para cima nos DMs, mano. Eu não quero isso, mas se é isso que você quer, você sabe onde me encontrar, cara.”

Strickland conquistou o título dos médios do UFC com uma vitória por decisão dominante sobre Israel Adesanya e já está pronto para sua primeira defesa, que acontece na luta principal do UFC 297, em Toronto, contra Dricus Du Plessis.

Machado Garry, 6 a 0 no UFC até o momento, enfrenta Vicente Luque no próximo sábado, na abertura do card principal do UFC 296.