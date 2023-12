Sebratel ABRE CARGOS para Motoboy, Vendedor (a) e outras áreas!

A Sebratel, empresa de telecomunicações que atua com muita força na região Sul do Brasil, está em busca de novos funcionários no mercado. Sendo assim, caso você esteja buscando um novo lugar para trabalhar, pode ser uma boa porta de entrada. Consulte abaixo a lista de vagas abertas:

Motoboy – São Leopoldo – RS – Motoboy;

Assistente de Desenvolvimento Humano JR – Porto Alegre – RS – Recrutamento e Seleção;

Analista de Desenvolvimento Humano Pleno – Porto Alegre – RS – Telecomunicações;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – São Leopoldo – RS – Engenharia de Segurança do Trabalho;

Auxiliar de Conservação – Porto Alegre – RS – Limpeza;

Desenvolvedor (a) Business Intelligence (BI) – Porto Alegre – RS – Telecomunicações;

Analista de Frota – Porto Alegre – RS – Transporte;

Técnico (a) Montador de Rede – São Leopoldo – RS – Telecomunicações;

Assistente Administrativo- Tarde/Noite – Porto Alegre – RS – Administração Geral;

Analista de Compras – Porto Alegre – RS – Compras;

Técnico (a) Instalador de Internet e Rádio – Triunfo – RS – Infraestrutura;

Supervisor (a) de Telecomunicações – FTTX – Canoas – RS – Telecomunicações;

Vendedor (a) Externo PAP – São Leopoldo – RS – Venda Externa;

Técnico (a) Instalador e Reparador De Acesso – São Leopoldo – RS -Telecomunicações;

Operador de Suporte Técnico – Porto Alegre – RS – Suporte Técnico;

Técnico (a) Montador De Rede – São Leopoldo – RS – Telecomunicações;

Técnico (a) de Suporte Técnico (Helpdesk) – Porto Alegre – RS – Telecomunicações;

Analista de Rede – Porto Alegre – RS – Telecomunicações.

Mais sobre a Sebratel

Falando mais sobre a Sebratel, podemos frisar que sua sede está localizada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas está presente em todo o estado gaúcho, através de mais de 100 pontos de atendimento.

A Sebratel é pioneira na utilização da plataforma de voz sobre IP (VoIP), isso porque sempre busca oferecer o que há de melhor pra quem tá conectado com a empresa! Prova disso é que sua rede é formada por fibra óptica e rádio frequência unicamente com infraestrutura de ponta e tecnologia de primeira linha.

Por fim, para oferecer um serviço excelente e diferente de tudo que tu já conhece, leva o alto padrão de qualidade também pro atendimento.

Confira alguns benefícios

Universidade corporativa;

Flash Mobilidade ou Vale transporte;

Seguro de Vida;

Vale Alimentação;

Auxílio Educação;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio funeral.



Como enviar o seu portfólio?

Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos da Sebratel, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

