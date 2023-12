Secretaria de Assistência Social de Penedo promove 1º Encontro Municipal sobre Direitos Humanos: Desafios e Perspectivas

Na manhã desta quinta-feira, 14, o auditório do Instituto Federal de Alagoas – Campus Penedo, foi palco do 1º Encontro Municipal sobre Direitos Humanos, evento promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

A agenda de trabalho foi coordenada pela Secretária Ana Teresa Lopes, em conjunto com o Comitê da Diversidade e Direitos Humanos da SEMASDH, reunindo autoridades, membros de instituições da sociedade civil organizada e ativistas para discutir questões cruciais relacionadas aos direitos humanos.

Com o tema central “Direitos Humanos e Atualidades: Desafios e Perspectivas”, o encontro abordou temas relevantes e urgentes, refletindo sobre o papel da comunidade na promoção e proteção dos direitos fundamentais.

A temática escolhida serviu como guia para as discussões apresentadas pelos integrantes da mesa de honra, que compartilharam os desafios enfrentados e as perspectivas para o futuro no âmbito dos direitos humanos.

“O 1º Encontro Municipal sobre Direitos Humanos não apenas proporcionou um espaço para reflexões significativas, mas também reforçou o compromisso coletivo em construir uma sociedade mais justa, inclusiva e comprometida com o respeito aos direitos fundamentais de todos os cidadãos”, ressaltou Ana Teresa Lopes.

A programação do evento também contemplou manifestações culturais diversificadas, enaltecendo a riqueza cultural penedense, entre elas a capoeira, apresentações de povos indígenas, performances de grupo de canto coral e de danças.

Ao encerrar o evento, a Secretária Municipal de Assistência Social expressou sua gratidão, entregando placas de reconhecimento às autoridades municipais, líderes de instituições e membros de povos e comunidades tradicionais. Essa homenagem evidencia a valorização do trabalho incansável desses atores em prol da proteção e promoção dos direitos humanos em Penedo.

