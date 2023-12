Secretaria de Assistência Social e Projetos Mãos que Abraçam promovem Bazar do Bem

Mulheres assistidas nos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) foram presenteadas no Bazar do Bem, uma iniciativa da Prefeitura de Penedo realizada em parceria com o Projeto Mãos que Abraçam.

A distribuição de milhares de itens aconteceu no Ginásio de Esportes Padre Manoel Vieira na terça-feira, 19, ação que contou com o espírito solidário da população penedense.

“O Bazar do Bem é composto por peças que a Secretaria de Assistência Social arrecadou, um bazar muito legal e completo, com mais de 4 mil itens para as nossas beneficiárias e beneficiários dos CRAS, do Serviço de Convivência e do CREAS, com a retirada gratuita de todos os itens”, disse a Secretária Ana Teresa Lopes.

A representante do projeto Mãos Que Abraçam, Flávia Fróes, agradeceu o apoio da Secretária Ana Teresa e do prefeito Ronaldo Lopes, assim como da população de Penedo.

“Muitas doações chegaram, arrecadamos mais de 4 mil peças de roupas masculina e feminina, bijuterias, brinquedos, sapatos, roupa para bebê, roupa para criança para doar à população”, disse Flávia, confiante que o Bazar do Bem será realizado nos próximos anos.

SECOM PMP