Secretaria de Educação anuncia editais com 3.658 vagas para professor

Mais vagas para educação. São quase 4 mil chances para professor. Se você busca uma oportunidade, esta pode ser a sua chance.

Vagas para professor

A Secretaria de Educação e Desporto Escolar do Amazonas (Seduc AM) anunciou a abertura de um novo processo seletivo simplificado visando a contratação de professores para o ano letivo de 2024. Com um total de 3.658 vagas temporárias, sendo 179 destinadas à capital, Manaus, e 3.479 para o interior do estado, a iniciativa busca reforçar o corpo docente para atender às demandas educacionais.

Diversidade de Áreas e Salários Atrativos

A Seduc AM oferece oportunidades em diversas áreas, incluindo ensino regular, educação especial, mediado por tecnologia, sistema prisional e educação indígena. Para concorrer, é necessário possuir licenciatura plena na respectiva área, concedida por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Os salários iniciais são atrativos e variam conforme a carga horária e a área de atuação:

Professor do Ensino Regular Mediado por Tecnologia, Educação Especial e Sistema Prisional: 20 horas de trabalho: R$2.564,59 40 horas de trabalho: R$5.129,16

Professor do Ensino Indígena: Magistério para 20 horas de trabalho: R$1.925,16 Adicional para 20 horas de trabalho: R$2.052,36 Licenciatura curta para 20 horas de trabalho: R$2.172,69 Licenciatura plena para 20 horas de trabalho: R$2.564,69 Licenciatura plena para 40 horas de trabalho: R$5.129,16





Fases

O processo seletivo será dividido em duas fases. A primeira consiste no exame dos documentos enviados pelos candidatos para verificar o cumprimento dos requisitos básicos, sendo eliminatória. A segunda fase envolverá a análise dos documentos para comprovação de títulos e experiência profissional, com caráter classificatório. Veja mais sobre as vagas.

Homologação e Convocação após vagas

O resultado final do processo seletivo está programado para ser homologado em 27 de fevereiro de 2024, com a primeira convocação prevista para a primeira semana de março. A seleção terá uma validade de 48 meses, a contar da data de homologação, enquanto os contratos resultantes terão duração inicial de 24 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

A iniciativa da Seduc AM representa uma oportunidade valiosa para profissionais da educação contribuírem ativamente para o cenário educacional do Amazonas, além de oferecer estabilidade e possibilidades de crescimento na área. Os interessados devem se preparar para as fases do processo seletivo e concorrer a uma das vagas disponíveis.

Inscrições Abertas para as vagas

A Secretaria de Educação e Desporto Escolar do Amazonas (Seduc AM) informa que as inscrições para o aguardado processo seletivo terão diferentes períodos, variando de acordo com a modalidade disputada. Confira as datas e modalidades abaixo:

Para Professor do Ensino Regular Mediado por Tecnologia, Educação Especial e Sistema Prisional:

Período de Inscrição: 27 de dezembro de 2023 a 1º de janeiro de 2024.

Para Professor do Ensino Indígena:

Período de Inscrição: 2 a 6 de janeiro de 2024.

Durante o ato da inscrição, os candidatos devem indicar o município, comunidade ou sistema prisional em que desejam atuar. Além disso, é necessário enviar a documentação comprobatória dos requisitos e documentos para análise de títulos. Importante ressaltar que não será cobrada taxa de inscrição, tornando o processo acessível a um número maior de interessados.

Essa diferenciação nas datas de inscrição permite uma organização mais eficiente, considerando as particularidades de cada modalidade e garantindo que os candidatos tenham tempo adequado para preparar seus documentos e realizar o processo de inscrição de maneira tranquila.

Os interessados deverão se inscrever no site da Comissão Permanente de Concurso (Copec).

