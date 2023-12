Secretaria de Educação anuncia último dia de inscrição para concurso com 924 vagas

As vagas deste concurso são para dois cargos

Estão chegando ao fim as inscrições do concurso da Secretaria de Educação. Ao todo são 924 vagas. Portanto, os interessados deverão se inscrever o quanto antes.

Veja os esclarecimentos abaixo.

Atenção aos Prazos: Último Dia para Inscrições no Concurso SME SP

Os interessados em conquistar uma das vagas no concurso da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME SP) devem ficar atentos ao cronograma da seleção, pois as inscrições encerram-se às 23h59 desta segunda-feira, 4.

Inscrições no Portal da Vunesp e Taxas de Pagamento

As inscrições são realizadas no portal da Vunesp, responsável pela organização do concurso. A homologação da candidatura exige o pagamento de uma taxa que varia entre R$65 e R$67. É fundamental observar a data limite para o pagamento após o término do prazo de inscrição, conforme estabelecido no edital.

Datas Importantes do concurso

O prazo final para o pagamento da taxa de inscrição é até o dia 4 de dezembro de 2023, conforme estipulado no edital.



Provas Objetivas em 14 de Janeiro de 2024

As provas objetivas estão agendadas para o dia 14 de janeiro de 2024. O concurso visa preencher 924 vagas, distribuídas entre os cargos de professor de educação infantil (358 vagas) e auxiliar técnico de educação (566 vagas).

Concurso SME SP e 900 vagas

O edital do concurso público da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo oferece um total de 924 vagas, distribuídas entre os cargos de professor de educação infantil (358 vagas) e auxiliar técnico de educação (566 vagas).

Requisitos para Ingresso: Educação Infantil e Técnico de Educação

Os candidatos interessados devem atender aos seguintes requisitos para cada cargo:

Auxiliar Técnico de Educação: Certificado de conclusão do nível médio ou diploma/certificado de curso técnico/profissionalizante, acompanhado de histórico escolar, emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Professor de Educação Infantil: Habilitação específica para o Magistério, equivalente ao ensino médio, licenciatura plena em Pedagogia ou curso normal superior.

Remunerações Iniciais Atrativas

Os salários iniciais são atrativos, com R$4.420,55 para o cargo de professor e R$2.782,50 para o cargo de auxiliar técnico de educação. Esses valores incluem vencimento base e abono complementar.

Etapas do Processo Seletivo

O candidato do concurso será avaliado por meio de três etapas:

Provas objetivas;

Provas discursivas; e

Prova de títulos.

Detalhes das Provas do concurso

As provas estão agendadas para o dia 14 de janeiro de 2024, com um total de 60 questões. Para o cargo de auxiliar, serão 30 questões de Conhecimentos Gerais e 30 Específicos. Já para o cargo de professor, serão 20 Gerais e 40 Específicas. A prova terá duração de três horas e meia.

O concurso SME SP representa uma oportunidade significativa para aqueles que buscam contribuir para a educação na cidade de São Paulo.